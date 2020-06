Pantón elige Santiago de Cangas y Pombeiropara el convenio de gestión de biomasa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / lA voz 12/06/2020 19:12 h

El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, firma un bando en el que se da a conocer la elección de las parroquias de Santiago de Cangas y San Vicente de Pombeiro para la ejecución en ese municipio del convenio de gestión pública de biomasa en franjas secundarias. El objetivo es la prevención de los incendios forestales y la Xunta, que suscribió ese convenio en colaboración con la Fegamp y el Seaga, actuará en Pantón sobre una superficie próxima a las cien hectáreas.

Según informa el Ayuntamiento, la intervención afectará a 25,08 hectáreas en la parroquia de Santiago de Cangas y a otras 64,5 hectáreas en San Vicente de Pombeiro. «O acceso á prestación do servizo para as persoas responsables efectuarase a través do Concello, mediante a formalización dos contratos da xestión de biomasa segundo o modelo de contrato que establece o convenio de colaboración», señala el bando del alcalde.

La tarifa que deberán abonar los vecinos que se acojan al convenio para eliminar la biomasa es de 350 euros por hectárea y anualidad. «Deste xeito, o custe dunha actuación nunha parcela de mil metros cadrados sería de 35 euros», detalla el bando municipal.

Hasta el 16 de julio

Los propietarios de terrenos que tengan la obligación de limpiarlos y dedican no hacerlo mediante ese convenio tienen de plazo hasta el 16 de julio para promover por su cuenta los trabajos de desbroce. En caso de incumplimiento, y una vez finalizados los plazos, el Ayuntamiento podrá asumir de forma subsidiaria los trabajos y requerir el coste a los titulares de las fincas, contra los que podrá aplicarse el procedimiento sancionador que prevé le ley.