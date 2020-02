El Drogas, entre as primeiras confirmacións do Trece Roeis

0

25/02/2020 13:00 h

Xa se coñecen os primeiros nomes de grupos que van tocar este verán na segunda edición do Festival Trece Roeis, en Ferreira de Pantón. Entre eles está El Drogas, o nome de guerra do navarro Enrique Villarreal, o que fora cantante de Barricada.

O festival celebrarase este ano na fin de semana dos días 21 e 22 de agosto. Os organizadores acaban de revelar que entre os grupos que actuarán están, además de El Drogas, Zeltia, Irevire, Rebezo e Guezos. Haberá máis, pero aínda será preciso agardar un pouco máis para coñecelos.

Concurso para ter un sitio no escenario

A organización ten tamén ultimada a batalla de grupos, o concurso previo no que o grupos participantes se xogan un oco no cartel do festival. A segunda edición da batalla será o 11 de xullo en Pantón. Además de gañar o dereito a tocar no festival, o grupo que se faga co primeiro premio terá ocasión de gravar un disco e presentalo nunha sala de concertos, e de facer un videiclip cun dos temas. Os integrantes do grupo que quede en segeunda posición terán unha fin de semana gratis na Ribeira Sacra. E os terceiros e os cuartos serán convidados a unha visita guiada por adegas da Ribeira Sacra e a un lote de productos da comarca.

O prazo de inscrición para os grupos que queiran participar na batalla está aberto desde o 23 de febreiro e non se pechará ata o 23 de abril.