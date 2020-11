Necesita 4.000 euros para comprar una silla nueva

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Conde

15/11/2020 18:37 h

La atleta de O Saviñao, Nuria López, triple campeona de España quiere cambiar su silla de ruedas. Pero para ello necesita un total de 4.000 euros. López confía en poder contar a medio plazo, justo antes de viajar a Dubái en el mes de febrero, con la ayuda de algún patrocinador o bien de las instituciones.

«Neste intre estou competindo cunha cadeira de terceira man, e xa ten os seus anos. Necesito unha nova, pero para iso fánme falla 4.000 euros. Gustaríame poder contar co respaldo e co patrocinio dalgunha casa comercial para poder asumir unha parte importante deste investimento», señala Nuria López.

La atleta solo necesita la silla, ya que afirma que aprovechará las ruedas de la actual para incorporarlas a la nueva. Los viajes a las competiciones los sufraga la Escola Atlética Lucense. López invirtió más de veinte horas en los desplazamientos de ida y vuelta a San Fernando.

Triple corona para Nuria López

La atleta de O Saviñao se proclamó campeona de España en 100, 200 y 300 metros

luis conde

La deportista de la Escola Atlética Lucense, Nuria López, se proclamó campeona de España en la localidad gaditana de San Fernando en las tres pruebas que disputó del nacional de atletismo en silla de ruedas. Si ya el sábado revalidó el título en la modalidad de 200 metros, con un tiempo de 36:62 segundos, ayer logró el triunfo en las otras dos pruebas: 100 y 400 metros.

En la primera invirtió un tiempo de 20:23 segundos, mientras que la segunda la acometió en 1:09:16 minutos. En estas dos modalidades también revalidó el título de campeona de España.

Con estos tres triunfos, la atleta de O Saviñao demostró el talento y la calidad que atesora, que la pueden catapultar hacia la disputa del Europeo. De hecho, ya tenía que haberlo disputado el pasado mes de junio en Polonia, pero el covid-19 lo impidió, ya que la competición quedó suspendida.

López mostró su satisfacción por estos tres triunfos. «Estou moi contenta. Se ben é verdade que non puiden mellorar os meus tempos nen bater o récord de España, sí mantiven os números, e considero que xa é un éxito, tendo en conta que non compito dende marzo e non puiden adestrar con normalidade», señala Nuria López.

Estos resultados consolidan sus posiciones en el ránking europeo. En los 100 metros ocupa en décimo puesto; en los 200 está de novena, mientras que en los 400 metros, su posición es la decimotercera.

La próxima cita de Nuria López será el open mundial que se disputará el próximo mes de febrero en Dubai.