Ciencia e pedagoxía con Fatiropina no colexio de Escairón

La Voz de Galicia

01/10/2020 12:34 h

A biblioteca municipal do Saviñao ten preparada para este venres unha sesión de experimentos científicos para alumnos do colexio de Escairón. Trátase dunha convocatoria do programa "Ler conta moito" na que Fatiropina presentará no colexio actividades sobre ciencia, pero tamén cunha pouquiña de arte, para os estudantes e quinto e sexto curso de educación infantil. A sesión comezará ás once da mañá. Fatiropina é unha educadora especializada en actividades que mesturan ciencia, pedagoxía e arte.