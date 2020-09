«As asociacións culturais temos que adaptarnos ao entorno da sociedade»

0

Pese a todos os cambios que trouxo consigo a chegada do coronavirus no tocante ás relacións persoais e ao ocio, as asociacións culturais e recreativas mantéñense en pé e continúan a ser un dos apoios fundamentais para o tempo de lecer dunha gran parte da cidadanía. O Círculo Cultural Recreativo Saviñao leva organizando actividades para os veciños deste municipio dende o 1958 e o verán do 2020 non ía ser menos. Enrique Sampil, presidente da asociación, aposta pola «redimensión da oferta cultural» como chave para que o sector resista en tempos de crise sanitaria.

-Como se desenvolveron as actividades este verán coa nova situación polo covid-19?

-Dende que rematou o confinamento non fixemos actividades no interior da sociedade, foron todas na terraza exterior. Levamos xa oito concertos ao aire libre e cremos que ofrecelos na terraza é a mellor forma de garantIr seguridade e, a un tempo, un ambiente agradable para estar no tempo do verán polos parasoles, o emparrado… Este ano non fixemos exposicións de pintura porque debería ser no interior da sociedade, o que significaría correr máis riscos por ter xente de pé e en contacto. Quixemos evitar todo acto que implicase ter moitas persoas circulando nun mesmo espazo, así que optamos por maximizar o uso da terraza e duplicar a oferta de concertos, que antes eran cada quince días.

-A xente seguiu axeitadamente as medidas de seguridade?

-Entre as medidas que propuxemos, pedímoslle á xente que viñese con máscara. O seguimento foi máis rigoroso nas últimas semanas que nas primeiras, porque é agora cando comezan a tomar a situación en serio. Como as actividades son na terraza, é máis difícil levar a máscara en todo momento porque veñen tomar unha caña cunhas tapas. A maiores, pedímoslle que extremasen a limpeza das mans e que se sentasen nas mesas por grupos de persoas achegadas. Por agora todo bastante ben, ningún caso está relacionado con ningunha das actividades e seguimos librando. Débese, en parte, a que os concertos con pouca xente e, ademais, sentada son incomparables aos que son masivos con xente circulando. O feito de que haxa unha pandemia non implica ter o mundo pechado, soamente hai que extremar as medidas todo o que sexa posible e aumentar os recursos para dar seguridade tanto aos músicos como aos asistentes.

-Notaron unha baixada no número de asistentes?

-A xente que seguiu acudindo. O que si que observamos foi que unha parte dela colleu máis medo e ten certa prevención, xa que hai persoas que normalmente viñan e agora non. Hai socios que deixaron de acudir ás actividades e xente á que lle costa saír da casa polo risco que pode supoñer polas súas situacións persoais, no caso de pertencer a un sector de risco ou de vivir con alguén que o faga. Hai colectivos de xente maior e con patoloxías que antes ían a todas as actividades da comarca e xa non. Pese a todo, nós mantemos as distancias de dous metros entre as mesas e limitamos o aforo. Ao mellor pódese pensar vendo fotos das redes sociais que a terraza está chea pero hai moita menos xente e estanse a seguir as medidas.

-E, pola contra, houbo un aumento da xente nova?

-Si, seguramente. Si que parece que hai máis xente nova que outros anos.

-Teñen programada algunha actividade para o que queda de verán?

-A semana que vén darase o último concerto, que tamén coincide co peche da terraza. Polo momento, estamos programando a publicación de Circular polo Saviñao IV e agardamos publicalo este outono. Temos trinta colaboracións e estamos pendentes da chegada dalgunhas pezas. O formato será o mesmo que en anos anteriores e contará con colaboradores semellantes aínda que diferentes. Abordará, como sempre, cuestións artísticas, arqueolóxicas, históricas e biográficas de xente de Escairón e do Saviñao.

-Dende o 1982 que foi nomeado presidente, a asociación pasou por algunha situación semellante á actual?

-As asociacións son todas un termómetro da situación das sociedades nas que se atopan. Se hai proceso, traballo e riqueza as asociacións culturais enriqueceranse e farán un labor ambicioso. Se hai problemas económicos, o sector cultural nótao porque son os gastos que se aforran no primeiro momento. Temos que adaptarnos ao entorno. A crise económica do 2008 impactou notablemente sobre as asociacións grandes; nós, ao ser unha institución pequena, pese a notala, non percibimos unha baixada moi importante. Se hai que aforrar, aforras no máis prescindible. Todas as asociacións somos conscientes de que os momentos de crise son os máis baixos.

A importancia do tecido asociativo para o dinamismo das entidades

O presidente do Círculo Saviñao ten claro que as asociacións culturais supoñen un impulso crucial da actividade das sociedades e apunta o seu valor imprescindible tanto en concellos grandes como en pequenos. Sampil subliña tamén a importancia de manter a actividade e de adaptala á estación invernal -cando a terraza non se utiliza-, mediante un seguimento de medidas maior e constante.

-Como de importante son as asociacións como o Círculo Saviñao nos momentos que estamos vivindo?

-Que unha sociedade teña tecido asociativo é fundamental. As localidades que teñen asociacións contan cun dinamismo moi diferente ás que non. Aposto pola recuperación do asociacionismo e polo impulso das actividades das sociedades culturais dos concellos grandes e pequenos. Na Federación Galega de Círculos estamos apuntadas máis de cincuenta asociacións e, aínda que moitas veces non teñamos comparacións as de menor coas de maior tamaño, si que existen sinerxias e podemos atopar puntos en común entre todas as sociedades culturais galegas.

-Pensa que este tipo de institucións teñen máis futuro agora que as actividades en grupos masivos supoñen un risco?

-Dáme a impresión de que no futuro, no sector cultural, vai tirar por actos pequenos de grupos reducidos. Nunha terraza como a nosa non podes traer un grupo musical composto por quince persoas porque suporía ter tanta xente actuando como espectadores. Creo que é o momento de redimensionar a oferta cultural e facela máis accesible. Eu entendo que isto esixe que os grupos teñan que verse tamén redimensionados para entornos máis reducidos.

-Como será a oferta do Círculo Saviñao para o último cuadrimestre do ano?

-Logo dun verán no que utilizamos ao máximo a terraza, no inverno teremos que cambiar a dinámica por obvias cuestións meteorolóxicas. Pese a isto, non deixaremos de facer nada. Ao facer actividades no interior do Círculo Saviñao, extremaremos o control das distancias, dos asentos separados, da ventilación, dos sentidos de marcha, as portas de entrada e saída... A asociación ten por costume celebrar bailes tradicionais cara o fin de ano e é un acto masivo e, ao mellor, este ano non o podemos manter. A miña idea é continuar con todo coas medidas e garantir a seguridade.