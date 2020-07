Practican pruebas PCR a más de cien personas por el brote de O Saviñao

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 29/07/2020

El brote de coronavirus que fue detectado hace unos días en el municipio de O Saviñao se mantiene estable, según la información proporcionada al Ayuntamiento por la Consellería de Sanidade. El alcalde, Juan Carlos Armesto, señala que las pruebas PCR que fueron realizadas desde el pasado domingo a las personas que tuvieron contacto con los contagiados no dieron positivo en ningún caso. Los últimos resultados que había recibido ayer el gobierno local fueron comunicados hacia las once y media de la noche del martes. «Por agora non se detectou ningún outro caso aparte dos oito veciños do municipio que deron positivo nas análises», dice el regidor. Todos ellos se mantienen asintomáticos, agrega. Otros siete afectados residen en el vecino municipio de Paradela.

Según explica el alcalde, las pruebas se han practicado a más de un centenar de personas que tuvieron algún contacto con los contagiados en los últimos días. En algunos casos -añade- fueron esas mismas personas quienes se dirigieron al Ayuntamiento o a los servicios sanitarios para pedir que se les realizasen las pruebas. En otros casos, los análisis se practicaron a personas que fueron localizadas por los rastreadores de la Consellería de Sanidade. «Estas probas efectúanse varias veces, xa que a primeira análise pode dar un resultado negativo aínda que a persoa estea contaxiada», recuerda por otro lado Armesto.

El alcalde dice asimismo que si bien los vecinos contagiados que se han detectado en el municipio son ocho en total, en las estadísticas oficiales solo aparecen seis, ya que dos de ellos tienen registradas sus cartillas sanitarias en el municipio de Lugo y por lo tanto figuran como pertenecientes a esa área sanitaria aunque residen en O Saviñao. Los vecinos de Paradela que resultaron contagiados no asistieron a la reunión familiar de la que surgió el brote, pero en los siguientes días tuvieron contactos de carácter profesional con algunos de los asistentes.

Medidas de prevención

El Ayuntamiento de O Saviñao mantiene vigentes las medidas de prevención que se tomaron el pasado domingo, una vez que se conoció la existencia del brote de coronavirus en el municipio. Por una parte, se suspendieron las visitas exteriores en la residencia local de mayores y por otra, se cerró al público la piscina municipal, que será reabierta el 9 de agosto.

El gobierno local, según indica el alcalde, no considera necesario aplicar otras medidas de seguridad además de las señaladas. Estas iniciativas no fueron recomendadas por las autoridades sanitarias, pero el Ayuntamiento optó por aplicarlas por precaución y también para tranquilizar a los vecinos.

Por otro lado, el gobierno municipal recomienda a los vecinos extremar la prudencia para reducir el riesgo de contagios, sobre todo en espacios públicos que son especialmente frecuentados en esta época del año, como es el caso de la playa fluvial de A Cova, donde el aforo está actualmente restringido.