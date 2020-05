A biblioteca pública de O Saviñao volve prestar libros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/05/2020 13:13 h

A biblioteca pública de Escairón retomou esta semana a súa actividade, pero de forma limitada, xa que as medidas sanitarias só permiten recoller e devolver libros en préstamo. As persoas que acudan ao centro deberán ter en conta que só poderá entrar un usuario de cada vez e que hai gardar unha distancia mínima de dos dous metros para esperar na entrada e para ser atendidos. Antes de ir á biblioteca é necesario pedir unha cita previa no teléfono 982 452 324.Para pedir libros en préstamo, hai que especificar de cales se trata a fin de que estean preparados ao ir recollelos. Para as devolucións, pídese que se entreguen todos xuntos se son varios volumes e preferiblemente nunha bolsa. Despois de cada devolución, un libro non pode ser prestado de novo antes de catorce días. O acceso farase con máscara e, de ser posible, con luvas. As máscaras subministráronse de balde no Concello e se alguén non a ten, facilitaráselle unha.