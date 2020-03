Un octogenario sobrevive a seis horas atrapado bajo un tractor en O Saviñao

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 26/03/2020 13:13 h

Un hombre de más de ochenta años permaneció seis horas atrapado tras sufrir un accidente con su tractor este miércoles en O Saviñao. El hombre fue rescatado por los bomberos a las nueve y media de la noche, pero el accidente había ocurrido a las tres y media. El tractor volcó, la cabina quedó destrozada y él quedó atrapado por las piernas. Tuvo la suerte de que la parte superior de su cuerpo fue a encajar en un pequeño espacio entre el suelo y la carrocería, de tal manera que se libró por centímetros de ser aplastado o de sufrir heridas graves. Aunque quizá decir que tuvo suerte es quedarse corto, porque este mismo agricultor sobrevivió a otro accidente tremendo con un tractor hace cerca de treinta años. Aquella vez cayó doscientos metros por un terraplén.

El accidente de este jueves se produjo en la parroquia de Reiriz. La víctima es un vecino de 82 años cuya familia tiene una pequeña explotación ganadera y una viña junto al río Miño, en la zona ribereña de esta parroquia situada al norte del municipio de O Saviñao, cerca ya del límite con el de Paradela.

El hombre cogió su tractor para ir a echar un vistazo a la viña y en el camino, en una pista ya situada dentro de su propiedad, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y acabó en la cuneta. El tractor, de pequeñas dimensiones, volcó por completo y quedó encajado entre árboles y matorral con sus cuatro ruedas para arriba. El remolque, en cambio, no llegó a volcar.

Un lugar apartado

La zona en la que se produjo el accidente está en un lugar en el que solo hay dos viñas, la de la víctima del accidente y la de otra familia local. Es un lugar apartado, no una zona de paso, así que no es raro que nadie viese lo que había pasado. Él no pudo pedir ayuda, porque estaba atrapado por las piernas y o no llevaba un móvil encima o como apenas podía moverse no fue capaz de cogerlo. Y como no era raro que se pasase buena parte de la tarde en la viña, nadie lo echó de menos hasta pasadas unas horas. Su mujer se alarmó al ver que anochecía y su marido no volvía, avisó a unos vecinos y a su hijo, que vive en Monforte. Fue uno de los vecinos el primero que llegó a la finca, vio el tractor accidentado y llamó al 112.

El servicio de emergencias 112 envió entonces a Reiriz a los bomberos de Chantada, una ambulancia del 061 y a la Guardia Civil. Entre todos levantaron el tractor lo suficiente como para poder sacar al conductor. Tenía las piernas atrapadas entre el volante y el asiento y se encontraba consciente. Cuando pudieron liberarlo, se puso él mismo de pie sin apenas ayuda. No había sufrido ni una fractura. El hombre está ingresado en el hospital de Monforte.