Los alumnos del colegio de O Incio vuelven a clase tras la cuarentena

La Voz de Galicia

11/11/2020 12:26 h

El colegio público O Incio ha recuperado la normalidad esta semana después de que una gran parte de los alumnos del centro tuviesen que guardar cuarentena a a causa de un positivo de covid-19. Según indican los responsables del centro educativo, además de pasar por un período de confinamiento en sus domicilios, los alumnos fueron sometidos a pruebas PCR, en las que se comprobó que no fueron contagiados.

El contagio que alteró la actividad del colegio no se produjo entre los alumnos ni los profesores, sino que afectó a una acompañante del servicio de transporte escolar. En cuanto se registró este caso positivo —el pasado 28 de octubre —, las autoridades sanitarias se pusieron en contacto con las familias de once escolares que utilizan este servicio para pedirles que mantuviesen a los niños en sus casas hasta que se comprobase que no habían sido contagiados. El confinamiento empezó al día siguiente y afectó a once alumnos, cerca de la mitad de los que tiene el centro. Los que no utilizan el autobús siguieron yendo a clase con normalidad. Mientras duró la cuarentena, los escolares que tuvieron que permanecer en sus casas recibieron clases a distancia mediante diferentes métodos, en función de sus edades.