O Concello axuda a abrir máis cedo o colexio do Incio

La Voz de Galicia

Monforte / La Voz 12/10/2020 17:19 h

As familias con fillos no colexio público do Incio poderán deixalos no centro pola mañá antes da hora á que teñen lugar as primeiras clases, grazas ao denominado "servizo de madrugadores" que este curso pon en marcha o Concello. Este servicio permitirá na práctica ampliar o horario de apertura do colexio entre ás oito da mañá e as dez, hora esta última á que comeza o horario escolar.

Unha coidadora pagada polo Concello do Incio ocuparase de vixiar aos escolares que cheguen ao colexio entre as oito e as dez. Os portavoces municipais explican que este servizo está pensado para "axudar á conciliación persoal, familiar e laboral" das familias que precisen deixar os seus nenos no centro antes das dez da mañá.

Durante estes momentos previos ao inicio das clases, os escolares permanecerán no salón de actos do centro, un local o suficientemente amplo como para que se poidan manter as distancias entre os tres grupos burbulla que ten o colexio, en aplicación das medidas contra a propagación da covid-19. Este servizo de madrugadores é gratuíto.

O Gobierno local anima ás familias a solicitar máis información sobre este servizo a través do Concello ou no propio colexio local, o CEIP Ricardo Gasset.