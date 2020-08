Todas las trabajadoras de ayuda a domicilio de O Incio dan negativo en coronavirus

0

La Voz de Galicia

27/08/2020 21:00 h

El Ayuntamiento de O Incio vuelve a activar el servicio de ayuda a domicilio, que había sido parcialmente suspendido de forma temporal como medida de prevención ante el brote de coronavirus de la residencia de mayores. Todas las trabajadoras de este servicio han dado negativo en las pruebas diagnósticas a las que se sometieron para descartar que tuviesen el virus.

El servicio municipal de ayuda a domicilio de O Incio está atendido por once personas. Los responsables municipales decidieron dejar en suspenso el pasado día la prestación de este servicio para la mayor parte de los usuarios, ante el riesgo que podría suponer para las personas mayores que lo reciben que alguna de las trabajadoras que acuden periódicamente a sus domicilios estuviese contagiada. Para descartar esa posiblidad, las once trabajadoras se sometieron la semana pasada a una prueba PCR, pero los resultados no se conocieron hasta hoy.

Durante los últimos siete días, el servicio se mantuvo solo en casos en los que los usuarios son personas de especial vulnerabilidad.