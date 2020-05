El colegio de O Incio quiere más alumnos

0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 14/05/2020 19:21 h

Los profesores, las familias y el Ayuntamiento quieren que el colegio de O Incio no pierda alumnos, sino que los sume. Entre todos tienen en marcha una campaña para que los residentes en el municipio con hijos en edad escolar los matriculen en el colegio local. Hay familias que prefieren escolarizarlos en municipios más grandes. No son muchos casos, pero para un colegio pequeño en constante tensión por ganar servicios y no perderlos, cada matrícula cuenta.

La campaña circula por las redes sociales desde hace días y coincide con el periodo de reserva de plaza, que se cierra este mismo lunes. El número de matrículas que se consiguen en este primer plazo es importante para que las autoridades educativas planifiquen la dotación de medios para el curso que viene. En la asociación de padres (ANPA) recuerdan que si la plantilla docente del colegio sigue conservando un puesto de maestro de educación infantil eso es básicamente gracias a que la comunidad educativa de O Incio presiona de forma constante desde hace años para que se mantenga.

El Ayuntamiento colabora con esta iniciativa con la difusión a través de sus redes sociales los folletos elaborados en el colegio Ricardo Gasset, el nombre oficial del centro, que subrayan que su dotación de medios no tiene nada que envidiarle a cualquier otro, tampoco a los de las localidades grandes. Aulas con pizarra digital, ordenadores, intenso programa de actividades culturales, un comedor espacioso... y las actividades extraescolares que organiza el ANPA con el respaldo del Ayuntamiento. La plantilla del colegio está formada en estos momentos por cuatro profesores y los aproximadamente veinticinco alumnos se reparten en tres aulas, una de educación infantil y las otras dos de primaria.

Mejor si es pequeño

Al margen de los medios técnicos y de la nómina de actividades disponibles para los alumnos, la campaña se basa también en las ventajas que tiene la escolarización en un colegio pequeño. La directora, Begoña Otero, llegó este curso a O Incio. Es su primer colegio pequeño después de haber dado clase en dos que tenían entre doscientos y trescientos alumnos. Ella lo tiene claro: «Hai moita diferencia, e diferencia para ben porque nun colexio como este a atención é individualizada, coñeces aos nenos case como se fosen da familia». Y pone un ejemplo concreto. En el comedor del colegio de O Incio los escolares se mezclan en las mesas en vez de separarse por edades y los mayores ayudan a los pequeños cuando les hace falta. «Iso nun colexio máis grande simplemente non se pode facer», explica Begoña Otero.

En la comunidad educativa de O Incio piensan que salen ganado incluso en la incertidumbre del momento actual, en el que no se sabe bien cómo va a ser el curso que viene. Cuando el alcalde, Héctor Corujo, hizo octavo de EGB en este colegioe eran 320 alumnos. «O edifico aínda se ampliou despois cando chegou a implantación da ESO», destaca. Es fácil imaginar la cantidad de espacio de la que dispone el centro con la matrícula actual. Si hay que aplicar medidas de distanciamiento dentro de clase y en las zonas comunes, va a ser difícil en los colegios que están repletos, no en el de O Incio.

«Educación e sanidade son básicos para o rural!»

O alcalde do Incio apoia a campaña para reforzar a martícula no colegio público do municipio.

-Por que respalda o Concello unha campaña así?

-Porque nos parece absolutamente imprescindible. A educación e a sanidade son servizos que resultan básicos para que o rural volva saír para arriba.

-A mensaxe é que a educación nun entorno rural ten como mínimo a mesma calidade que nunha cidade.

-A educación que poden ter os pequenos no medio rural non ten que ser peor que nun entorno urbano, e o que nós sostemos é que nalgúns aspectos é claramente mellor.

-Son moitos os que matriculan os seus fillos fóra do Incio a pesar de vivir aquí?

-Hainos, si, pero é unha opción respectable. Os pais elixen sempre o que pensan que é mellor para os seus fillos. O que nós queremos é poñer en valor a educación no rural.