El Ayuntamiento O Incio construye casetas para servir como terrazas de bares

La Voz de Galicia Francisco Albo

08/05/2020 15:56 h

Con vistas al próximo inicio de la primera fase del desconfinamiento —que comenzará el lunes?, el Ayuntamiento de O Incio habilitó un espacio de terrazas en la capital del municipio para que pueda ser utilizado por los dos bares de la localidad, además de los que ya tienen los propios negocios, a fin de que puedan acoger a un mayor número de clientes respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias. De esta forma, según explican desde el gobierno local, estos establecimientos «contarán con tres postos debidamente divididos na praza do Concello para que poidan empregar cando decidan retomar a actividade».

El espacio habilitado por el Ayuntamiento consiste en un conjunto de casetas de madera que se han repartido en seis zonas de iguales dimensiones, separadas por divisiones laterales y cubiertas por un techo de paja. De esta manera —señalan los responsables municipales— se ha creado «un espazo aberto, con sombra, no que os adultos tamén poden levar aos nenos para que xoguen gardando as medidas de seguridade». El uso de estas terrazas será gratuito para los hosteleros y el espacio se desinfectará de forma permanente. El Ayuntamiento apostó por esta medida —agregan— «para recordar a necesidade de manter as distancias entre persoas e evitar contaxiarse de covid-19».

Por otra parte, el gobierno municipal de O Incio está estudiando la posibilidad de condonar los impuestos y tasas locales de todos los negocios que hayan tenido que cesar su actividad a causa del estado de alarma sanitaria. Los responsables de estas empresas serán avisados algo más adelantes sobre cómo pueden realizar las solicitudes para beneficiarse de estas ayudas. Desde el Ayuntamiento indican por otra parte que ya se está trabajando en la puesta en marcha de otras medidas que tendrán como finalidad ayudar a «todos aqueles traballadores que viron a súa actividade afectada e sufriron unha diminución nos seus ingresos».