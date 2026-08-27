Más de veinte casos de sarna en un brote detectado en una residencia de mayores de Monforte

Foto de archivo de la entrada de la residencia de mayores del barrio monfortino de O Morín ALBERTO LÓPEZ

Más de veinte personas se contagiaron este verano de sarna en una residencia de mayores de Monforte. Es una cifra provisional que todavía puede aumentar, porque el brote fue detectado a mediados de junio y sigue activo. El caso lo denunció la CIG, que cree que en ese centro no se cumplen los ratios mínimos de personal.

El centro asistencial afectado es el que gestiona la empresa DomusVi en el barrio monfortino de O Morín. El brote fue detectado en junio y todavía sigue activo, y el número de contagiados confirmado en estos momentos es de 22 personas.

La cifra la facilitaron este jueves fuentes de la Consellería de Sanidade, que añaden que el brote está oficialmente declarado desde el 18 de junio. En Sanidade explican que en aquel momento había 16 casos, que todos recibieron el tratamiento indicado para esta enfermedad cutánea.

El brote sigue oficialmente activo, porque hay que tener en cuenta que los síntomas de esta dolencia pueden tardar en aparecer entre dos y ocho semanas después del contagio.

El caso lo había denunciado el sindicato CIG, cuyos responsables en Monforte manifiestan sus sospechas de que en esta residencia no se están cumpliendo los ratios mínimos de personal para un centro asistencial de estas dimensiones, con capacidad para 180 internos.

Mediante un comunicado hecho público este miércoles, la unión local de la CIG en Monforte hacía público «que hai máis de dous meses se produciu un brote de sarna no centro que afectou cando menos a cinco traballadoras», al tiempo que advertía que no descartaba que el número de personas infectadas fuese mayor.

La empresa asegura que aplicó el protocolo desde el primer momento

Por su parte, fuentes de DomusVi aseguran que «desde el momento en que se tuvo conocimiento de los casos, se activó de inmediato el protocolo establecido para este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger la salud y el bienestar tanto de los profesionales como de los residentes».

En relación con las referencias de la CIG a la falta de personal en este centro, en la empresa aseguran que «la atención y los cuidados de los residentes están garantizados» y reconocen que «el sector de atención a las personas mayores afronta dificultades para la incorporación de determinados perfiles profesionales, una situación que puede verse especialmente acentuada durante los meses de verano».

En esta situación, explican, DomusVi mantiene «de forma permanente sus procesos de selección e incorporación y trabaja en el refuerzo de sus equipos para garantizar una adecuada cobertura y mantener los estándares de calidad asistencial».