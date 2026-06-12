Monforte cancela el concierto de Beret tras su detención por agresión sexual

Beret, en un concierto en Venezuela el pasado 25 de mayo Ronald Peña R | EFE

El Ayuntamiento de Monforte cancela el concierto de Beret, que estaba programado para el día grande de las fiestas de agosto de esta localidad lucense. Lo anunciaron los portavoces del Ayuntamiento este viernes mediante un comunicado hecho público a primera hora de la tarde que dice que la actuación queda suspendida «mentres non se aclare a situación legal do artista». El cantante andaluz Francisco Javier Álvarez Beret, nacido en Sevilla hace 28 años y conocido en el mundo de la música como Beret, fue detenido el jueves por agresión sexual y puesto en libertad a continuación, pero como investigado y después de pasar por el juzgado.

El comunicado del Ayuntamiento de Monforte dice que «diante das noticias aparecidas nos medios de comunicación en relación ao cantante sevillano Beret», y en tanto no se resuelva el asunto, los responsables municipales se pusieron en contacto con la promotora musical BlackPro para que suspenda este concierto. Lo que le piden a BlackPro, que es la empresa que gestiona la parte musical de las fiestas de agosto de este 2026 en Monforte por encargo del Ayuntamiento, es que «leve a cabo os trámites administrativos pertinentes» para que el concierto no se celebre.

Beret fue anunciado hace un mes como el concierto estrella de las fiestas de agosto. Iba a actuar en la explanada de la Compañía la noche del sábado 15 de agosto en un concierto gratuito, como todos los de las fiestas de Monforte. El Ayuntamiento quiere que la empresa organizadora de la parte musical de las fiestas busque alternativas para poder programar un concierto esa noche en lugar del de Beret.

El primer Ayuntamiento en cancelar un concierto de Beret tras conocerse su detención fue este viernes por la mañana el de Elche, que lo había contratado para que actuase en esa localidad alicantina el 10 de agosto. Unas horas después hizo lo mismo el Ayuntamiento del municipio granadino de Armilla y a continuación el de Rubí, en Barcelona.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Monforte, José Tomé, está siendo investigado después de que una mujer denunciase que la presionó para que mantuviese relaciones sexuales con él a cambio de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento. El alcalde niega los hechos y asegura ser inocente. Según la mujer, los hechos ocurrieron en septiembre del 2025, aunque su denuncia trascendió en diciembre y ella no presentó denuncia hasta marzo.