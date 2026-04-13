La paradoja de los concejales de Schrödinger

El alcalde de Monforte, José Tomé, tras dimitir como presidente de la Diputación de Lugo en diciembre del 2025. LAURA LEIRAS

Si la situación en Monforte ya es rocambolesca por sí sola, con su alcalde José Tomé manteniéndose en el cargo como no adscrito tras ser expulsado del PSOE por una acusación de acoso sexual, las