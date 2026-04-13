La paradoja de los concejales de Schrödinger
REDACCIÓN / LA VOZ
MONFORTE DE LEMOS · Exclusivo suscriptores
El Ministerio de Política Territorial sitúa a los concejales socialistas de Monforte como no adscritos, pero el PSdeG y ellos mismos aseguran que siguen en el partido14 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Si la situación en Monforte ya es rocambolesca por sí sola, con su alcalde José Tomé manteniéndose en el cargo como no adscrito tras ser expulsado del PSOE por una acusación de acoso sexual, las