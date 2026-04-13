La paradoja de los concejales de Schrödinger

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

MONFORTE DE LEMOS · Exclusivo suscriptores

El alcalde de Monforte, José Tomé, tras dimitir como presidente de la Diputación de Lugo en diciembre del 2025.
El alcalde de Monforte, José Tomé, tras dimitir como presidente de la Diputación de Lugo en diciembre del 2025. LAURA LEIRAS

El Ministerio de Política Territorial sitúa a los concejales socialistas de Monforte como no adscritos, pero el PSdeG y ellos mismos aseguran que siguen en el partido

14 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si la situación en Monforte ya es rocambolesca por sí sola, con su alcalde José Tomé manteniéndose en el cargo como no adscrito tras ser expulsado del PSOE por una acusación de acoso sexual, las

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