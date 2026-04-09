Un error en la base de datos del Gobierno sitúa a los concejales del PSOE de Monforte como no adscritos

El alcalde de Monforte, José Tomé, durante un pleno en el que se pidió su dimisión en enero, en una imagen de archivo CARLOS CORTÉS

Un error en la web del Ministerio de Política Territorial sitúa a los concejales del gobierno de Monforte como no adscritos en lugar de en el grupo socialista, que el alcalde, José Tomé, abandonó al trascender denuncias de acoso sexual contra él. En declaraciones a Europa Press, el concello monfortino aseguró que el error «se subsanará».

Todo trascendió porque el PP de Monforte ironizó con que el PSOE de Madrid «se avergüenza» de su apoyo al regidor al comprobar la diferencia con la web del ente local, donde aún constan como ediles socialistas. «A situación non cambiou. É a que figura na web do Concello», señalaron fuentes municipales. La portavoz popular, Katy Varela, ironizó con la situación, que tachó de «cachondeo».

«Que está pasando aquí? Avergóñase Ferraz de que os concelleiros socialistas apoien ao alcalde?», aseguró. La otra teoría que sugirió Varela es que «realmente sexan non adscritos» y su intención sea «enganar» a los ciudadanos monfortinos «cando ao mellor pode que o Partido Socialista os expulsara a todos». «Está claro que hai unha incongruencia e pediremos explicacións se non nolas dan antes do próximo pleno», instó.