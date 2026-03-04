Un guardia civil de Monforte, condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada
MONFORTE DE LEMOS · Exclusivo suscriptores
Le envió mensajes subidos de tono y alegó en su defensa que lo hacía a modo de crítica de lo que circula por las redes sociales05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un guardia civil de Monforte acaba de ser condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada. La víctima es otra agente que arrastraba dolencias psicológicas desde tiempo atrás y que a