Un guardia civil de Monforte, condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

Los hechos ocurrieron en el 2023 en el cuartel de Monforte, donde estaban destinados el denunciado y la víctima
Le envió mensajes subidos de tono y alegó en su defensa que lo hacía a modo de crítica de lo que circula por las redes sociales

05 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un guardia civil de Monforte acaba de ser condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada. La víctima es otra agente que arrastraba dolencias psicológicas desde tiempo atrás y que a

