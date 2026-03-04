Un guardia civil de Monforte, condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada

Los hechos ocurrieron en el 2023 en el cuartel de Monforte, donde estaban destinados el denunciado y la víctima ALBERTO LÓPEZ

Un guardia civil de Monforte acaba de ser condenado a seis meses de cárcel por acosar sexualmente a una subordinada. La víctima es otra agente que arrastraba dolencias psicológicas desde tiempo atrás y que a