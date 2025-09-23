O xerente da entidade que cede o edificio para menores migrantes en Monforte: «As cousas puideron e deberon facerse mellor»
MONFORTE / LA VOZ
MONFORTE DE LEMOS · Exclusivo suscriptores
«Quero pensar que todos estamos a tempo de trasladarlle á sociedade a parte positiva do centro de acollida», di Julio Cortiñas24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Julio Cortiñas leva 42 anos á fronte da entidade social propietaria do edificio que albergará o primeiro centro específico de Galicia para acollida de menores inmigrantes non acompañados. «As cousas puideron e deberon facerse mellor»,