O xerente da entidade que cede o edificio para menores migrantes en Monforte: «As cousas puideron e deberon facerse mellor»

Luis Díaz
luis díaz MONFORTE / LA VOZ

MONFORTE DE LEMOS · Exclusivo suscriptores

O xerente de Prodeme, Julio Cortiñas.
«Quero pensar que todos estamos a tempo de trasladarlle á sociedade a parte positiva do centro de acollida», di Julio Cortiñas

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Julio Cortiñas leva 42 anos á fronte da entidade social propietaria do edificio que albergará o primeiro centro específico de Galicia para acollida de menores inmigrantes non acompañados. «As cousas puideron e deberon facerse mellor»,

