La policía busca a tres o cuatro personas de la zona de Monforte como autoras del ataque al centro de menores migrantes
LUGO / LA VOZ
MONFORTE DE LEMOS
El suceso se está instruyendo como un presunto delito de odio y las autoridades dudan de que los asaltantes llegasen de otros lugares para perpetrar el ataque24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las comisarías de Monforte, Lugo y A Coruña trabajan estos días sin descanso con un claro objetivo: identificar a los autores del ataque al edificio que acogerá el futuro centro de migrantes en la capital