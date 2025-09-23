La policía busca a tres o cuatro personas de la zona de Monforte como autoras del ataque al centro de menores migrantes

André Siso Zapata
André Siso LUGO / LA VOZ

MONFORTE DE LEMOS

Parte del interior del centro quedó calcinado tras el incendio provocado por un cóctel molotov
Parte del interior del centro quedó calcinado tras el incendio provocado por un cóctel molotov

El suceso se está instruyendo como un presunto delito de odio y las autoridades dudan de que los asaltantes llegasen de otros lugares para perpetrar el ataque

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las comisarías de Monforte, Lugo y A Coruña trabajan estos días sin descanso con un claro objetivo: identificar a los autores del ataque al edificio que acogerá el futuro centro de migrantes en la capital

