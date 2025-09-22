Más de cien personas se concentran en Monforte para condenar el ataque al futuro centro de menores extranjeros

Lectura del manifiesto durante la concentración de repulsa en Monforte CEDIDA

Más de un centenar de personas se concentraron en Monforte en respuesta a una convocatoria ciudadana de repulsa al ataque con cócteles molotov que sufrió el edificio en el que está prevista la apertura del primer centro específico de acogida de menores extranjeros de Galicia. Entre los participantes estaba el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, en representación de la entidad social propietaria del inmueble que negocia con la Xunta el aprovechamiento con ese fin de sus dependencias. La escritora de A Pobra do Brollón Olga Novo, dio lectura a un manifiesto durante la concentración en el que apeló a la ciudadanía «consciente e solidaria» para posicionarse frente al racismo y las actitudes de odio frente a los inmigrantes.

Los asistentes a la convocatoria ciudadana desafiaron el fuerte chaparrón que descargó, tras una mañana soleada, justo en el momento en el que se desarrollaba la concentración. La respuesta, según indicaron los promotores, fue muy satisfactoria por la coincidencia de otras citas de carácter lúdico y deportivo a esa misma hora. El club Lemos adelantó precisamente a este mediodía el partido de fútbol que debía disputar el domingo en casa por la coincidencia con la romería de San Mateo, una fiesta de comidas campestres en una parroquia próxima que vacía tradicionalmente las calles de Monforte el 21 de septiembre.

Durante la concentración en la plaza de España se recogieron firmas en favor del manifiesto con el que los convocantes quieren «responder pacificamente a un acto de violencia e intolerancia», como fue el ataque que sufrió e la madrugada del sábado el edificio de Prodeme.