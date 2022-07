No lejos de allí, los madrileños Emiliano Pecharromán y Concha Bloise están sentados en la terraza de un bar con vistas al Campo da Compañía y al colegio de los Escolapios, una de las postales más reconocibles de Monforte. Acaban de llegar y nunca habían estado aquí. «Nos agobian el calor y las aglomeraciones de gente, así que estos días esperamos no tener mucho de ninguna de las dos cosas», dice él. ¿Y qué pasa si se nubla? «Por mí como si llueve —contesta ella—, sol ya tenemos de sobra en Madrid». Tampoco necesita mucho sol Juan Quintana, madrileño también pero buen conocedor de la Ribeira Sacra. Casado con una mujer de raíces monfortinas, lleva sus once años en pareja gastando aquí sus 30 días de vacaciones. Y está encantado. «De Galicia me gusta todo, de la alimentación al clima», resume.

Terrazas llenas de clientes, este sábado, en Monforte. CARLOS CORTÉS

Tampoco son recién llegados María Luisa López y Richard Bal, los dos criados en París y ahora residentes en Madrid, pero ella oriunda de Quiroga. Hace ya un tiempo que pasa en Galicia casi todos los fines de semana entre mayo y noviembre. «Y no tenemos pensado venir menos, si acaso vendremos aún más», dice ella riéndose.