Más de 100 millones para un nuevo túnel en Oural y la mejora de la vía Lugo-Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 09/12/2020 20:38 h

El Consejo de Ministros dio luz verde este miércoles al Ministerio de Transportes para sacar a concurso la realización de dos importantes mejoras en la línea férrea entre las estaciones de Monforte y Lugo. Se trata de la renovación general de la infraestructura de la vía y de la construcción de un nuevo túnel en Oural, entre los municipios de O Incio y Sarria. La inversión conjunta prevista es de 108.491.024 euros. Se trata de un paso adelante significativo en el viejo proyecto de modernización del ferrocarril entre Ourense y Lugo, que pretende proporcionar a esta línea unas prestaciones similares a las actuales del corredor atlántico entre Vigo y A Coruña, pero para llegar a eso todavía quedan importantes proyectos pendientes.

Una vez resuelto el trámite del Consejo de Ministros, ahora solo falta que el ADIF proceda a la licitación de estos proyectos mediante dos contratos distintos. Los dos tienen un coste similar, pero es ligeramente más caro el de renovación de la vía. Su coste estimado asciende a 54.897.163,13 euros, un presupuesto que no incluye el IVA, pero sí el valor estimado de los materiales precisos para ejecutar las obras. Esta renovación incluye, entre otras cosas, la sustitución de los raíles, las traviesas y el balasto sobre el que se asientan.

El otro contrato, el del túnel de Oural, tiene un coste estimado de 53.593.861, también sin IVA y con el material incluido. Servirá para jubilar por fin el túnel con el que la vía salva el desnivel entre el valle de Lemos y la planicie de Sarria, un paso de casi dos kilómetros de longitud y unos 140 años de antigüedad y que hace tiempo que se ha quedado viejo para las necesidades actuales del servicio. En síntesis, las medidas del túnel son demasiado reducidas para los vehículos ferroviarios modernos. Por ejemplo, si hubiese que electrificarlo no habría espacio para pasar los cables y el resto de los elementos de la catenaria.

Al margen de las limitaciones para una posible electrificación y para el uso de material rodante, las estrecheces de este túnel de caso dos kilómetros de longitud plantean también dudas de seguridad. Entre las paredes y los vagones queda poco espacio y no hay ningún pasadizo lateral para emergencias, así que cualquier intento de organizar una evacuación una vez que el tren está dentro del túnel puede resultar muy comprometida.

La consellería denuncia retrasos

Transportes lleva un par de años moviendo los diferentes proyectos pendientes de modernización de la línea férrea entre Ourense y Lugo. En el 2019, la presidenta de ADIF, la lucense Isabel Pardo de Vera, decía que su objetivo es terminar en el 2021 la mayoría de lo que está pendiente. La Consellería de Política Territorial hizo público ayer un comunicado en el que denuncia el incumplimiento de los compromisos del Gobierno central con la conexión de Lugo a la alta velocidad ferroviaria. «As obras anunciadas este mércores —denuncian en la consellería— non poderán comenzar a executarse antes de finais do 2021, tendo en conta os prazos establecidos para as contratacións».

Lo que queda por hacer: las dos modificaciones de trazado previstas cuestan casi mil millones

Reparación de puentes, supresión de pasos a nivel, mejora de la electrificación entre Ourense y Monforte y electrificación entre esta última estación y la de Lugo... Los proyectos necesarios para modernizar la línea férrea entre Ourense y Lugo son diversos y se encuentran en fases de ejecución distintas. En los últimos dos años, casi todos han ido avanzando, pero solo unos pocos están ejecutados o en vías de estarlo. Es el caso de la reparación de los puentes. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que todavía acaban de completar la fase del estudio informativo. Se trata de las dos únicas modificaciones de trazado que están previstas, entre Os Peares (A Peroxa) y Canaval (Sober) y la de Rubián (Bóveda). Su coste conjunto estimado ronda los 970 millones de euros.