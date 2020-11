Milladoiro actuará o sábado no auditorio do multiusos de Monforte

0

La Voz de Galicia

16/11/2020 12:16 h

O auditorio do edificio multiusos de Monforte de Lemos acollerá o día 21 un concerto de Milladoiro no que o grupo presentará o seu novo disco, Atlántico, e interpretará pezas representativas de todo o seu repertorio. Debido ás normas de prevención sanitaria, o aforo do local estará limitado a trinta persoas. As entradas serán gratuítas, pero o Concello fará un sorteo entre as persoas que as soliciten, o que se pode facer chamando ao teléfono 982 402 501 ou escribindo ai correo cultura@concellodemonforte.com entre os días 16 e 18. Os solicitantes deben indicar o nome e o teléfono da persoa que desexa asistir á actuación. O sorteo efectuarase o día 19. O concerto é organizado polo Concello co apoio da Deputación e está encadrado no programa do Xacobeo 2021.

Para que poida chegar a un público máis amplo, a actuación de Milladoiro será gravada e emitida posteriormente a través da páxina web municipal nunha data que se indicará no seu momento.