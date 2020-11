Teatro do Atlántico vuelve al multiusos de Monforte

0

Teatro do Atlántico representará este jueves, a partir de las ocho y cuarto de la tarde en el edificio multiusos de Monforte, la obra para adultos «A Conquista da escola de Madhubai». La entrada cuesta cinco euros. Parados, jubilados y estudiantes pagan solo 3 euros. «O aforo máximo será de 30 persoas, segundo a normativa vixente para este tipo de espazos e actividades, e a venta de entradas levarase a cabo unha hora antes do inicio da obra. A entrada do público terá lugar media hora antes», informa el Ayuntamiento.