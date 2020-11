La cosecha del año 1656: 18.000 litros de vino en el priorato de Moreda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Felipe Aira

08/11/2020 05:00 h

En la documentación del monasterio de San Vicente do Pino de entre los siglos X al XVIII aparecen abundantes noticias sobre bodegas y viñas. Una de las principales fuentes es el Libro de Registro de Escrituras de ambos archivos por el P.P. Fray Mancio de Torres, que data del año 1613. La otra obra de referencia es el Inventario de los Títulos y Papeles de Pertenencias del Monasterio de San Vicente y su Priorato de San Martín de Doade realizado en 1821. El coto de Doade, en la actualidad una de las principales zona vitícolas del municipio de Sober, se menciona con frecuencia en foros y otros documentos que se remontan a los siglos X y XI. El motivo de su relevancia, como ahora, era la producción de vino.

«En tiempos del abad Jandubio fue la donación del coto de Duade hecha por el conde don Nuño Sarracinez y la condesa doña Goeva que se contiene al pie de la letra en la confirmación del conde don Ramón y dicha donación de Doade tiene fecha que es era de 969 y año de Cristo de 931», recoge textualmente una de las escrituras de San Vicente.

La documentación disponible pone de manifiesto, por otro lado, que fuera de Monforte el monasterio monfortino también poseía viñedos en Vilachá de Salvadur, ribera perteneciente en la actualidad al municipio de A Pobra do Brollón y que en los aforamientos y otros documentos de los siglos XII y XIII aparece reseñada como «Villaplana».

Lagares en doctor Casares

No solo se aforaban viñedos, sin embargo, en las zonas de ribera. Las escrituras del monasterio recogen múltiples alusiones a viñas situadas en el mismo núcleo de Monforte y sus alrededores: San Vicente, campo de la Compañía, Os Chaos, Ribas Altas, O Cornado, Montepando. La documentación del siglo XIV también deja constancia de la existencia de lagares en la Rúa da Pena, la actual calle Doctor Casares. El cultivo del viñedo proliferaba en la feligresía de Piñeira en los siglos XIV y XV, una de las épocas de mayor expansión de la producción de vino en lo que hoy es la Ribeira Sacra.

«El abad de San Vicente don Diego Garcia afora a Fernando Ibáñez por 3 voces, dos viñas en Piñeira y una leira en Gullade por la tercera parte del vino y cuarta del pan», detalla un foro de 1318. Hay otro escrito del siglo XV muy llamativo por la referencia a una cueva próxima al Cabe: «En esta feligresía de Pynneira as heredades que foron do prior Diego Peres et de Juan Peres Crespo. Et esas herdades que perteençen ao abade et convento et son estas a primeira leira que esta sobre la coba do Rio, alende a coba do Piñeiro. Et as outras herdades son yonde disen Carral. Et aa leende desta coba yndo para pinneyra da mao siestra, sobrela carreira».

Por aquella época, era habitual el uso de esas cavidades como bodegas. Varias cuevas existentes en el conjunto monumental de San Vicente, en la Rúa Falagueira y el Campo da Virxe, se utilizaron con ese fin. También trascendió, no hace muchos años, la existencia de una gran bodega abovedada que se excavó en el monte de Piñeira y que parece pudo pertenecer al monasterio de San Vicente o a la casa de Lemos. Esta construcción monumental fue adquirida por un empresario canario, originario de Pantón, que también compró para su rehabilitación la bodega de un antiguo convento dominico que funcionó en ese último municipio.

Pagos a la Real Hacienda

En el siglo XVI aparecen, por otra parte, nuevas presiones fiscales en favor de la corona que tienen su reflejo en la documentación de San Vicente. El 6 de abril de 1656 don Juan Bautista del Prado Provisor y Vicario General en el obispado de Lugo comunica «que la Santidad de Inocencio X por el Breve de 23 de Diciembre de 1622 prorrogado en el 21 de octubre de 1650 había concedido a su magestad que todos los eclesiásticos seculares y regulares de estos Reynos contribuyesen en los servicios que dho breve dispone cuya ejecución tocante a los eclesiásticos». Por ello, y para proceder a la «cobranza y paga de dichos servicios», era conveniente «se hiciesen aforos y registros del vino vinagre y aceite que cada uno de dichos eclesiásticos tuviesen».

La producción de vino en esa época, en algunos casos, era más de reseñable. Fray Domingo López, prior de San Salvador de Moreda, declara entonces haber cogido 1.126 arrobas, el equivalente a 18.165 litros. Para la Real Hacienda, fueron 270 arrobas. Por lo que detallan los escritos, su franqueza en la declaración de cosecha le valió una rebaja.

Registros en las bodegas y cobros a los eclesiásticos en vino, aceite o vinagre

Para la recaudación de derechos de la Real Hacienda del año 1656 se enviaba al vicario de la villa de Monforte y, en los demás lugares, a cualquier arcipreste o cura que fuese requerido. Las visitas eran a «las casas y sitios donde dichos eclesiásticos, o si seculares, como regulares, tuvieren dichas especies». Es decir, vino vinagre y aceite. Los registros se hacían ante notario y era preceptivo el nombramiento de «un aforador por parte de dichos eclesiásticos y otro por parte del Ministro Real, y terreno en caso de discordia para que dichos registros se hiciesen con toda igualdad y en tomando dicho provisor pena de excomunión mayor y apercibimiento».

El 6 de mayo de 1656, don Diego de Rojas y Carbajal, administrador general de los servicios de la ciudad y obispado de Lugo, dio facultad y comisión a Juan de Espinosa para que pudiese hacer los aforos con las personas eclesiásticas de este obispado. El 12 de mayo de ese año, Espinosa requirió al licenciado Felipe Mantilla, vicario de la villa de Monforte, para hacer «los registros y las calas de vino de todas las personas eclesiásticas».

Granja de Pantón

En la Granja de Pantón, perteneciente al desaparecido convento monfortino de San Jacinto, se cosechaba gran cantidad de vino. En un registro realizado el 13 de mayo de ese año, Luis de León declara casi cuatro mil litro de esa procedencia. El abad de Ferreira, Alonso García, declara por su parte haber cogido 5.614 litros de vino.

En el registro de la bodega del licenciado Andrés Díaz, de la feligresía de Santalla de Tuiriz, no se halló vino alguno. «Habiéndose tomado declaración a Domingo Rodríguez Mayordomo declaró que se habían vendido tres cubas pero que se pagaron los derechos de su magestad al depositario de la dha feligresía y se hizo el aforo de las cubas que había y de lo que podía caber en ellas», según recoge un documento de la época.

Las declaraciones sobre el vino para consumo resultan llamativas. El licenciado Juan Rodríguez, cura de Santa María de Carballedo, declara 110 arrobas de vino para consumo, el equivalente a 1.760 litros. Al abad de la feligresía de San Vitorio, Francisco de Novoa y Villamarín, se le señalan para su gasto doscientas arrobas (3.200 litros). Juan García, abad de Santo Estevo de Anllo, declara para consumo otras 120 arrobas (1920 litros).