Chantada sube de nuevo al nivel amarillo de alerta

La Voz de Galicia

28/10/2020 11:18 h

Chantada se sitúa el nivel 1 de contagios por coronavirus, según los últimos datos difundidos por el Sergas. Este nivel —que se aplica a los municipios en los que se han registrado entre siete y catorce contagios y se marca con color amarillo en el mapa del Sergas— se refiere a los contagios registrados durante los últimos siete días. Dentro del mismo período de tiempo, el municipio de Monforte de Lemos se sitúa en el nivel 3 o rojo —más de veintiún casos—, mientras que el de Bóveda continúa en el nivel 1. Los demás municipios del sur lucense se mantienen en el nivel cero o verde, que corresponde a los municipios con menos de siete casos.

El municipio de Chantada ya había subido al nivel amarillo durante unos días, pero después volvió al nivel cero. Por lo que respecta a los contagios registrados durante los últimos catorce días, en municipio de Monforte está también en el nivel 3, mientras que el de Bóveda sigue en el nivel 1.

Petición de información

Por otro lado, el pleno de la Diputación aprobó ayer una moción presentada por el BNG en la que se pide a la Xunta que facilite a los ayuntamientos información sobre los casos de covid-19 que se registran en cada municipio. La diputada nacionalista y vicepresidenta del organismo provincial. Maite Ferreiro, afirma a este respecto que «os concellos deben ser os primeiros en saber como é a situación sanitaria para tomar as medidas que consideren» y critica que «a Xunta oculte datos e non asuma as súas responsabilidades en relación coa xestión da pandemia».

Asimismo, el pleno provincial aprobó otra moción del BNG en la que se pide la creación de una unidad de cuidados intensivos en el hospital comarcal de Monforte. La propuesta fue aprobada con los votos de este grupo y los del PSdeG-PSOE, mientras que el PP se abstuvo, según indicaron desde la formación nacionalista.