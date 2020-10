La recuperación del piso medieval de la Rúa Vella tendrá que esperar

0

Será el plan especial de protección el que diga qué se puede hacer y qué no en el casco histórico. A partir de esta premisa, el equipo de gobierno rechazó en el último pleno la propuesta del BNG que pedía la adopción de medidas para recuperar el piso de cantos rodados de la Rúa Vella. El grupo de gobierno dice que el plan especial se aprobará «pronto». En palabra de su portavoz, el concejal Iván Torres, la Rúa Vella se beneficiará de posibles actuaciones «cuando le toque».

Torres discrepó en el debate de la versión que recoge la propuesta del BNG sobre el hallazgo del piso original de la Rúa Vella. Según explicó, no fue por iniciativa de los vecinos, sino gracias a los trabajos de desescombro que ejecutó el Ayuntamiento de forma subsidiaria tras el desplome de una casa abandonada en su confluencia con la Falagueira. El concejal del PSOE declinó abundar en detalles porque, dijo, los particulares «no pueden actuar por su cuenta en la vía pública».

El portavoz del equipo de gobierno alude a la retirada de la tierra que cubría el pavimento característico del burgo medieval por parte de una vecina, en un tramo de la Rúa Vella próximo al lugar en el que se realizaron los trabajos de desescombro. «No hay permiso de Patrimonio y eso podría traer consigo alguna responsabilidad», indicó.

Por parte del BNG, el concejal Emilio Sánchez defendió que la moción podía ser aprobada perfectamente sin necesidad de esperar a la aprobación del plan especial de protección por parte del pleno. «O que non vai dicir é que lle botemos aglomerado á Rúa Vella», afirmó el concejal nacionalista en la sesión del lunes.

«Grazas a que botamos asfalto a cidade está como está. Aí non se preocupe, que non vai ver asfalto ningún», le replicó el alcalde, José Tomé. En referencia al texto de la moción, Tomé argumentó que decir que el actual equipo de gobierno debe seguir la senda de sus predecesores en la recuperación del conjunto histórico puede mover a equívoco. «Tiveron que pasar once anos para que se volvese limpar a muralla e agora faise cada ano», precisó.

El plan especial de protección ya obtuvo el visto bueno de la Xunta de Galicia y en estos momentos su entrada en vigor solo está pendiente del trámite de aprobación definitiva por parte del pleno municipal.