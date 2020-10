«Sempre busco proxectos entretidos, capaces de enganchar aos alumnos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia fRANCISCO ALBO

monforte / la voz 07/10/2020 19:19 h

José Pino Vázquez, profesor de informática do instituto A Pinguela de Monforte de Lemos, está nominado para os premios Educa Abanca aos mellores docentes de España, que se darán a coñecer en xaneiro. Pino é o único profesor galego de formación profesional que se encontra entre os finalistas. Os premios Educa Abanca son concedidos a docentes propostos polos seus propios alumnos e distinguen, entre outros aspectos, a innovación educativa, o uso das novas tecnoloxías e a participación en actividades de carácter solidario.

-Que impresión lle dá encontrarse entre os posibles premiados?

-Non conto con que me concedan ese premio, pero estou encantado porque isto supón que os alumnos e as súas familias valoran e aprecian o teu traballo. Isto resulta moi satisfactorio, pero por outro lado estou preocupado porque hai outros premios educativos de nivel autonómico que están sen resolver a causa da pandemia e o noso centro opta a algún deles. Tiña moitas esperanzas nun proxecto que presentamos, pero co atraso que levamos pola crise sanitaria parece que eses premios non se resolverán ata decembro.

-Que aspectos cre que valoran máis os seus alumnos?

-Desde que comecei a dar clases de informática, no 2007, preocupeime sempre por involucralos en proxectos que lles resulten entretidos, que os enganchen, e de ser posible, que poidan optar a algún premio educativo. Unha vez fabricamos un robot capaz de detectar obxectos situados no seu camiño e identificar cores, outra vez montamos un vehículo robotizado capaz de circular de maneira autónoma... Busco sempre proxectos capaces de enganchalos e unha vez conseguido ese obxectivo voulles impartindo os contidos das clases. Procuro facelo de tal maneira que os contidos formais vaian mesturados con estes proxectos para que a aprendizaxe resulte máis atractiva. Creo que iso é algo que os estudantes valoran moito.

-En que medida recorre aos medios dixitais e ás redes sociais para o seu labor docente?

-Paréceme moi importante servirse destas ferramenta e interactuar cos alumnos a través das redes socias. Tamén manteño un blog no que ofrezo recursos de interese para reforzar a formación dos estudantes.

-Pensa que á hora de conceder o premio se valorará o feito de que durante o confinamento estivo fabricando caretas protectoras con impresoras 3-D?

-Non sei o xurado lle dará moita importancia a iso. O que fixen foi aproveitar unha cantidade importante de plástico que sobrara dunha actividade de deseño e impresión 3-D que tivemos no instituto para fabricar as caretas, que eran unhas pezas moi escasas e de moita necesidade nese momento. Cando se acabou ese material utilicei máis plástico que foi proporcionado polo Concello de Monforte. En total creo que fabriquei algo máis de 760 caretas.

-Antes xa tiña participado noutras accións solidarias.

-Si, hai algúns anos restauramos no instituto unha serie de ordenadores vellos que despois foron entregados gratuitamente a varias familias necesitadas do municipio. As familias que recibiron eses ordenadores foron seleccionadas polo Concello.

«Adaptar as clases á situación de crise sanitaria está resultando algo complicado»

Como moitos outros profesores, José Pino intenta adaptar o seu labor docente ás condicións creadas pola pandemia.

-Como esté levando a actividade educativa desde que comezou o novo curso?

-Adaptar as clases á situación de crise sanitaria está resultando algo complicado, porque por un lado non é nada cómodo estar falando moito tempo a través da máscara, pero ímolo levando como se pode. Por outra parte, unha das materias que imparto é moito de tocar, de manipular aparellos, e ademais gústame que os alumnos se levanten e se movan dun lado para outro. Esas clases duran tres horas e para os estudantes é díficil pasar tanto tempo seguido sentados nunha cadeira. Agora non se vai poder traballar da mesma maneira e haberá que intentar adaptar estas clases á nova situación. De momento non o puiden facer, pero espero conseguilo dalgunha maneira.

-Nos premios Educa Abanca tamén se valora á contribución á formación doutros docentes.

-Ese é un aspecto no que estou traballando moito e habitualmente dou clases a profesores doutros centros para axudalos a servirse da informática e das novas tecnoloxías. Iso non se pode facer agora de forma presencial e hai que recorrer ás videoconferencias. Nos últimos días impartín clases para varios centros da provincia de Ourense e para o colexio A Gándara de Monforte.