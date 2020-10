Lo encuentran muerto en un hostal de Monforte tras varios días sin aparecer por el trabajo

0

La Voz de Galicia

Monforte / La Voz 06/10/2020

Un hombre de 63 años fue encontrado muerto esta mañana en Monforte, en la habitación de hostal en la que vivía. Fue preciso recurrir a los bomberos, porque se había dejado la puerta cerrada por dentro y con la llave pasada y los propietarios del establecimiento no podían abrirla. Todo apunta a que había fallecido hace días.

Al parecer, fueron sus compañeros de trabajo los que dieron la voz de alarma, porque no lo veían desde el jueves de la semana pasada. Agentes de las policías local y nacional acudieron a media mañana al hostal en el que residía para preguntar por él. Cuando vieron que no contestaba a la puerta y que no era posible abrirla, pidieron ayuda a los bomberos.

Con la ayuda de un camión con grúa, los bomberos entraron en la habitación por la ventana de la habitación, situada en el segundo piso del edificio. Dentro encontraron al hombre ya sin vida. La Policía Nacional investiga las circunstancias del caso, pero todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

La Policía Local cortó al tráfico el tramo del paseo del Malecón más próximo al puente viejo para que los bomberos pudiesen trabajar con su camión, que ocupaba toda la calzada. La circulación estuvo interrumpida aproximadamente veinte minutos, entre las once y las once y veinte de la mañana.