Peregrinos catalanes en el Camino de Invierno a pesar del coronavirus

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 02/09/2020 11:04 h

Este no ha sido el mejor verano para el Camino de Invierno, ni para ninguna de las otras rutas jacobeas oficiales. La pandemia ha reducido drásticamente el número de peregrinos, pero eso no quiere decir que no haya habido ninguno. Esta semana pasada por el tramo del Camino de Invierno que atraviesa la Ribeira Sacra el que probablemente haya sido el grupo de peregrinos más grande visto en esta ruta en lo que va de verano. Está formado por algo más de veinte catalanes aficionados a la marcha nórdica.

Organizados por la empresa Nordic Walking Maniacs, especializada en la organización y guía de recorridos a pie para aficionados a la marcha nórdica, el grupo está formado en su mayor parte por vecinos de Girona. Francesc Paz, de Nordic Walking Maniacs y de Viatges Maresme, acompaña al grupo y es el único de ellos que ya conocía el Camino de Invierno. Esta es la segunda vez que lo recorre. A él le parece que "los tramos de Quiroga a Monforte y de Monforte a Chantada son los más duros, por las cuestas, pero también los más bonitos".

Como la mayoría de los peregrinos que eligen esta ruta, oficial solo desde el año 2016, Francesc Paz echa en falta en el Camino de Invierno más infraestructura pensada para los peregrinos. Ellos mismos se han encontrado con algún problema en alguna de las etapas para encontrar alojamiento para todo el grupo. "Este camino tiene muchas posibilidades -añade- tendrían que explotarlo más".