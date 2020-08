El Hotel Balneario de Pantón cierra la cafetería y el restaurante

0

19/08/2020 19:45 h

El Hotel Balneario de Pantón cerró este miércoles los servicios de cafetería y restaurante. El servicio de desayuno se mantiene para los clientes del alojamiento, que por lo demás funciona con normalidad y tiene la mayor parte de las habitaciones ocupadas. Fuentes de la dirección indicaron que esa medida no responde a ningún positivo de coronavirus y que se aplica únicamente por precaución tras el foco detectado en Monforte.

Según su versión, el cierre de la cafetería y del restaurante del hotel se aplica porque varios de los trabajadores residen en las proximidades del edificio de la calle de Duquesa de Alba cuyos ocupantes permanecen confinados. La cadena Oca Hoteles, indicaron desde la dirección, aplica un protocolo muy estricto en estos casos en todos sus establecimientos. A lo largo de la jornada se realizaron pruebas PCR a la plantilla del alojamiento ubicado en Pantón.

«As persoas susceptibles de ter posibilidades de verse afectadas polo brote xa se están facendo as probas pertinentes, para descartar posibles casos. Empezamos hoxe e continuaremos mañá con elas, para en función dos resultados proceder a tomar as medidas oportunas que indican nestes casos as autoridades ou descartar a necesidade das mesmas e restablecer polo tanto o noso servizo de restauración ao cliente», informaron desde la cadena hotelera.

Algunos locales de hostelería de Monforte, por otra parte, anunciaron su intención de cerrar de forma voluntaria por el brote de coronavirus, por simple precaución o por la existencia de algún positivo entre los trabajadores.