La empresa de limpieza desinfecta el exterior del club fluvial de Monforte

06/08/2020 12:47 h

El Ayuntamiento de Monforte encomendó a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del servicio municipal de limpieza, la desinfección de entorno del Club Fluvial. Esta medida se aplica tras el caso de coronavirus que afecta a uno de los socorristas. Los trabajos e desinfección se llevaron a cabo esta mañana en la entrada de las instalaciones y en toda la calle Caneiro, donde de ubica esta sociedad recreativa.

Según el comunicado municipal, con esta medida se busca «garantir a hixiene e a saúde ante o covid-19 dos veciños e veciñas da zona». En principio, el Ayuntamiento prevé que los trabajos de desinfección en el entorno del club fluvial se den hoy por concluidos.

«Con esta actuación queremos transmitir aos veciños e veciñas do entorno do club fluvial que estean tranquilos, pois dende o Concello adoptáronse as medidas necesarias para garantir a desinfección ante o covid-19», indicó el alcalde, José Tomé.

La ampliación del contrato con FCC incluye, entre las contrapartidas ofrecidas por la empresa, la compra de un equipo atomizador de uso específico para las desinfecciones de este tipo que viene realizando en espacios públicos desde el comienzo de la pandemia. La prórroga de la concesión de la limpieza está pendiente del visto bueno del pleno. Las mejoras deberían aplicarse desde comienzos de septiembre, cuando concluye el actual contrato.