Un aparcamiento frente a la plaza de Abastos en vez de otro puente

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis diaz

monforte / la voz 20/07/2020 11:52 h

El PP insiste en que construir un nuevo puente en el Malecón «non é unha prioridade na actual situación». Y esta vez plantea una alternativa al proyecto estrella del alcalde, José Tomé, para este mandato. Los populares sostienen que esa inversión estaría mejor empleada en la creación de un aparcamiento soterrado en el centro de Monforte, en terrenos ahora sin uso situados entre las calles Doctor Teijeiro, Cardenal, Inés de Castro y Roberto Baamonde. La entrada al estacionamiento podría situarse frente a la plaza de Abastos. Para la portavoz de este partido, Katy Varela, sería una forma de apoyar la dinamización de la actividad económica.

«Cando o medo e a incerteza pola saúde afectan á nosa economía, a ponte nova non é unha necesidade que deba ser atendida prioritariamente», apunta la concejala del principal grupo de la oposición. La prioridad estaría ahora en el apoyo al comercio de proximidad, que según destaca «é un dos máis afectados, xa antes da crise do coronavirus».

«Consideramos importante facilitar aos cidadáns as compras no centro da cidade, para o que é fundamental facer peonís as rúas pero tamén ter un aparcadoiro a maiores o suficientemente preto dos comercios», dice Katy Varela. El hecho de que el solar que se usa como aparcamiento en el cruce de Julio Camba con Doctor Teijeiro esté siempre lleno evidencia a su juicio «a necesidade de habilitar máis prazas para estacionar os vehículos».

Este diario se hizo eco en junio del 2018 de la posibilidad de aprovechar los terrenos a los que alude el PP —una manzana interior de unos 6.000 metros cuadrados de superficie— para la construcción de un párking que daría servicio a la zona peatonal. Antes de llegar a la alcaldía, Tomé defendió que la remodelación de la plaza de Abastos ubicase los puestos en la planta superior para aprovechar como estacionamiento la planta baja. Su propuesta, sin embargo, no llegó a cuajar.

Los terrenos situados en esta manzana interior, advierte el PP, no presentan un buen estado de conservación y se producen quejas frecuentes de los vecinos «pola presenza de ratos e insectos provenientes desa zona». Para Katy Varela, el funcionamiento de un aparcamiento particular colindante con esa parcela avala la viabilidad de proyecto que plantean, que consistiría en un aparcamiento subterráneo «cun parque na superficie». Su puesta en marcha, añade, «potenciaría o comercio na zona das rúas Roberto Baamonde, Doutor Teijeiro, Cardeal e outras».

La corporación de Monforte aprobó el pasado mes de abril la incorporación de los remanentes disponible de tesorería al presupuesto municipal. Del total, tres millones de euros se reservan para inversiones y 1.250.000 para al área de medio ambiente. «Non coñecemos as obras exactas destes investimentos, tan só que parte destes cartos serán empregados na consrucción dunha nova ponte no paseo do Malecón», señala el PP.

Frente a este plan municipal, la portavoz popular pedirá en el próximo pleno «que parte dos cartos que están destinados a investimentos se asignen en primeiro lugar, e por diante da construción de calquera ponte, á creación de máis prazas de aparcadoiro no centro da cidade para potenciar a nosa actividade comercial e económica». La propuesta plantea para ese estacionamiento «saída de vehículos ás rúas Roberto Baamonde e Inés de Castro e a posibilidade de saídas peonís á rúa Cardeal e á avenida de Galicia».