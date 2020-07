No era un incendio, solo un coche averiado

0

La Voz de Galicia

16/07/2020 11:14 h

La presencia de una densa humareda, acompañada de un intenso olor a quemado, alertó esta mañana a vecinos y viandantes en la calle Huertas. El humo era tan espeso que empujaba a pensar que se había producido un incendio. Pero no era el fuego el que lo originaba, sino la avería que sufrió un vehículo en el tramo de esta céntrica calle de Monforte más próximo al puente viejo. La humareda, por suerte, no fue a más y se disipó en pocos minutos. Un grupo de viandantes auxiliaron al propietario del vehículo. Entre todos empujaron el coche hasta un lugar en el que no obstaculizase el tráfico, a la espera de la llegada de una grúa que debía encargarse de retirarlo.