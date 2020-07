Seguen abertas as inscricións para os campamentos da Xunta en Cervantes e Monforte

0

LUGO 14/07/2020 20:36 h

A Consellería de Política Social mantén aberto o prazo de inscricións nos minicampamentos que se celebrarán a partir da vindeira semana en Monforte de Lemos e Cervantes.

Esta proposta, que se incorpora como novidade á oferta de verán da Xunta deste ano, está dirixida a nenos e nenas de entre 10 e 14 anos. As actividades desenvolveranse en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega e as estancias terán unha duración de cinco días, é dicir, de luns a venres.

Na provincia de Lugo hai aínda 31 prazas vacantes para participar no «Eco-verán en Monforte», distribuídas en tres quendas, que abranguen as dúas últimas semanas de xullo e a primeira de agosto. Entre a programación proposta figuran a visita ao miradoiro xeolóxico do pregramento tumbado de Leixazós e Campodola, a entrada ao Museo Xeolóxico de Quiroga ou a práctica de kaiak e padel surf no río Miño. Os participantes aloxaranse no hotel Condes de Lemos, na Praza da Estación.

Por outra banda, Cervantes acollerá o minicampamento «Aventura na montaña», que ofrece catro prazas na quenda do 24 de agosto. Inclúe actividades de montañismo, xeorientación, xogos de rastrexo, obradoiros de identificación de pegadas de animais na Reserva Natural e outras probas. Os rapaces estarán aloxados no Hotel Piornedo, en Donís.