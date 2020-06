Dimite la única concejala de Esperta Monforte

0

20/06/2020

La única representante de Esperta Monforte en la corporación local, Maribel García, dimite como concejala. La que fue cabeza de lista de esta formación política en las dos últimas elecciones municipales anunció este sábado por la mañana que deja su puesto en el Ayuntamiento por motivos personales.

En una carta dirigida a los medios de comunicación y a los vecinos, Maribel García explica que está de baja laboral por enfermedad desde el pasado mes de enero y que en estas condiciones no le parece ético seguir desarrollando su labor como concejal. Aclara que la dolencia que le obligó a coger esta baja no es grave, pero que lo previsible es que se vaya a prolongar todavía durante un tiempo considerable. En estas condiciones, explica, su "ética persoal" le aconseja "non estar desenvolvendo outros labores nunha situación de baixa laboral, aínda que efectivamente os poida desenvolver". Ella cree que se avecinan tiempos de mucha actividad municipal, que van a requerir mucha dedicación personal a los integrantes de la corporación local, una dedicación que ella no iba a estar en disposición de ofrecer.

La todavía concejala asegura que pretendía hacer efectiva su renuncia a seguir en la corporación ya en el pleno municipal que tenía que celebrarse en el mes de marzo. La declaración del estado de alerta y la suspensión de la mayor parte de la actividad municipal, incluidos los plenos presenciales, lo hicieron imposible hasta ahora. Maribel García tiene intención de concretar su marcha en el pleno que corresponde celebrar el día 29.

Maribel García seguirá vinculada a Esperta Monforte. Trabajará y colaborará, anuncia, con la persona que entre en su lugar para representar en el Ayuntamiento a esta formación política. Lo hará "con todas as ganas e forza" que su situación personal le permita.