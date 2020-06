Ahora no es la epidemia, es el dinero: el Circo Nevada sigue varado en Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

18/06/2020 11:42 h

El Circo Nevada, bloqueado en Monforte desde la declaración del estado de alarma sanitaria, sigue sin poder abandonar la localidad ya que no ha conseguido reunir fondos suficientes para continuar su gira. En las dos últimas semanas los integrantes del circo ofrecieron ocho funciones gratuitas en las que se pedía a los asistentes que dejasen donativos a voluntad, con el objetivo de conseguir dinero para el combustible que necesitan para llevar sus vehículos a otra localidad y también para pagar los seguros, que están cancelados desde que se declaró la pandemia de coronavirus. Pero la recaudación conseguida en estas actuaciones quedó muy lejos de ser suficiente. «Vino muy poca gente y la mayoría de los donativos que dejaron eran pequeños, de uno, dos o tres euros», explica Javier Segura, director y copropietario del circo. «Hubo quien dejó ayudas algo mayores, de veinte o treinta euros, pero se cuentan con los dedos de la mano», añade.

El dinero conseguido en las funciones, dice Segura por otro lado, llegará apenas para pagar el cambio de las ruedas de uno de los dos turismos que el circo utiliza para hacer propaganda y distribuir cartelería en los lugares donde actúa. «Llevamos los coches a la itv, pero uno de ellos no puede pasarla sin cambiarle las ruedas», agrega.

El circo empezó ya empezó a desmontar su carpa porque no tiene previsto dar más actuaciones en Monforte. «Queríamos salir otra vez de gira en la primera semana de julio, pero no podemos hacerlo sin dinero para pagar el combustible y los seguros, y de momento no tenemos idea de cómo podríamos conseguirlo», señala Javier Segura.

Silleda, próximo destino

En caso de ser posible, el próximo destino del Circo Nevada sería el municipio pontevedrés de Silleda, donde ya consiguió permiso para actuar. Pero incluso aunque se pueda reanudar la gira en un plazo más o menos breve, la compañía no tiene claro lo que puede suceder en la situación actual. «También tememos que aunque podamos ofrecer funciones en otros lugares no venga bastante gente por miedo a los contagios y dependemos totalmente de las recaudaciones para subistir y para movernos de un sitio a otro», apunta Javier Segura.

La compañía circense está integrada por una decena de artistas que viajan con cuatro familiares, de los que tres son niños y el otro, una mujer de 92 años de edad. Cuando quedó bloqueado en Monforte, el Circo Nevada estaba a punto de terminar su primera gira por Galicia y de regresar a su localidad de origen, Talayuela, en la provincia de Cáceres. En ese momento, el circo solo contaba con fondos para subsistir durante una semana, ya que la gira gallega —con unas condiciones meteorológicas adversas y escaso público— dio muy pocos beneficios.

Desde entonces, los artistas y sus familiares han sobrevivido con la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, Cáritas y donaciones de los vecinos. «Comida no nos ha faltado en ningún momento ni nos falta, gracias a la generosidad de la gente de Monforte —dice Javier Segura—, pero ahora nuestro mayor problema es que seguimos sin poder movernos a otros lugares».