Las grandes fiestas de verano del sur lucense, en jaque por la crisis sanitaria

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 14/06/2020 18:59 h

Las fiestas patronales de agosto figuran entre los principales acontecimientos del año en Monforte de Lemos y Chantada, y en ambos casos suponen una importante fuente de ingresos para el comercio y la hostelería locales, pero la crisis del coronavirus ha trastocado todas las previsiones de los ayuntamientos. Ante la actual situación, los gobiernos locales dan prácticamente por imposible que se puedan celebrar grandes conciertos y verbenas, aunque estudian organizar en esas fechas algún tipo de actividad para compensar dentro de lo posible estas serias pérdidas.

En el caso de Monforte, según explica el alcalde José Tomé, desde principios de año ya estaba decidido cuáles serían las principales atracciones musicales de los festejos. «Pero cun aforo máximo de oitocentas ou mil persoas, os grandes concertos que tiñamos previsto organizar son totalmente inviables», señala.

Otras opciones en estudio

El gobierno local baraja ahora organizar espectáculos y actividades de animación de pequeñas dimensiones que se podrían repartir por los diferentes barrios de la ciudad. «Estamos vendo o que se pode facer, pero como as normas están cambiando constantemente, non podemos saber cal será a situación en agosto e de momento aínda non hai nada decidido», dice asimismo el regidor. En todo caso, añade Tomé, «temos que ser conscientes de que este ano nada será igual en ningún sitio e que outras festas moi populares como as do San Froilán de Lugo ou as do Apóstolo en Santiago tampouco se poderán celebrar como se facía sempre».

El concejal de Cultura de Chantada, Manuel Diéguez, también ha tenido que cancelar los compromisos que ya tenía apalabrados para agosto con varios grupos musicales. «O que si se poderá celebrar son as actividades do Agosto Cultural, como a semana de cine ao aire libre e a mostra de teatro, porque nese caso será máis fácil gardar as medidas de seguridade, pero aínda non podemos dicir nada en canto ao que se poderá facer durante a propia época das festas porque non sabemos cales serán as normas que rexerán nese momento», explica. «Intentaremos organizar o que sexa posible, pero por desgraza as cousas non van poder ser o mesmo que outros anos e non podemos contar con celebrar actos multitudinarios», agrega el edil.

«Pensar ahora en organizar verbenas es algo que no tiene mucho sentido»

Alberto Gallardo es responsable de la empresa monfortina MusicSoft, que organiza espectáculos musicales en numerosos municipios gallegos.

-¿Cómo están las perspectivas para este verano?

-Tuvimos contactos con algunos ayuntamientos para organizar actuaciones, sobre todo en la zona costera, pero muy a cuentagotas. En el interior no hay mucho movimiento por ahora. Todos los ayuntamientos están a la expectiva de cómo evolucionará la situación, que de momento me parece muy poco halagüeña.

-¿Habrá alguna forma de mantener las tradicionales verbenas esta temporada?

-Pensar ahora en organizar verbenas es algo que no tiene mucho sentido. De momento se podrán montar conciertos de formato reducido con límite de aforo, con el público sentado en sillas y guardando las distancias de seguridad, pero así no se puede celebrar una verbena, donde la gente lo que quiere ante todo es ir a echar un baile. No tiene objeto ver actuar a una orquesta sentado en una silla.

-¿Qué cree que se podrá hacer este verano en cuanto a festejos?

-Creo que se van a hacer cosas y que los ayuntamientos se esforzarán por ofrecer algo de ocio y entretenimiento, porque la gente lo necesita mucho y lo recibirá bien por poco que sea. Pero habrá que encontrar el punto. Tras el confinamiento, además, seguramente ahora se valorarán más algunas cosas a las que antes no se daba mucha importancia.

El Folión de Carros, una tradición que intentará resistir pese a todo

La asociación Amigos do Folión dará a conocer en los próximos días el cartel elegido para anunciar la próxima edición del tradicional desfile de carros del 22 de agosto que constituye uno de los grandes atractivos de las fiestas de Chantada, aunque por ahora no se sabe si se podrá organizar para esa fecha. Manuel Vázquez, presidente del colectivo, admite que el desfile no se va a poder celebrar este año como se hizo siempre -con miles de personas presenciando el paso de los carros en las calles de la capital municipal-, pero aboga por organizar lo que sea posible en esa fecha para que la tradición se mantenga de algún modo. «Se cadra podemos facer desfilar algún carro, promover algunha actuación musical ou algunha outra actvidade cultural, pero é demasiado cedo para saber o que se poderá facer para entón», comenta.

Por otro lado, Vázquez apunta que incluso en el caso de que las circunstancias permitan celebrar de alguna manera el Folión de Carros -aunque sea en una versión reducida-, habrá que ver si hay vecinos que se animen a tomar parte en el festejo. «O Folión non se pode celebrar sen a xente que monta os carros e que toma parte no desfile, e non sabemos se este ano haberá xente disposta a iso», apunta. «De momento, pensamos sacar o cartel e editar unha revista e outros materiais divulgativos, e no seu momento veremos que mais se pode facer nesta situación», concluye.