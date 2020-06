El BNG cree que urge un reparto de mascarillas infantiles con vistas al verano

0

13/06/2020 17:13 h

El grupo municipal del BNG pide «un reparto de mascarillas de protección facial para a infancia» para proteger a este colectivo coincidiendo con la época del año en la que tendrá una mayor presencia en espacios públicos. El concejal de esta formación Emilio Sánchez considera prioritaria la atención a los menores en el proceso de adaptación a la nueva normalidad.

Sánchez cree que no es de recibo esperar al nuevo curso para realizar un reparto de este tipo. «O verán vai ser o momento no que máis visitantes imos recibir, co que aumentan potencialmente as posibilidades de contaxios», advierte el concejal del BNG.