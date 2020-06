Las fiestas de San Antonio se reducen este año a tres misas

No disponible

La Voz de Galicia Francisco Albo

12/06/2020 12:11 h

La crisis sanitaria causada por la epidemia de coronavirus impide celebrar este año las fiestas del barrio de San Antonio —las más populares de Monforte después de las de agosto—, cuyo día grande concide con este sábado. Según explica Ricardo Pérez, miembro habitual de la comisión organizadora, los promotores de los festejos decidieron no organizar ninguna celebración porque no se dan las circunstancias adecuadas. «Es una pena, pero con la situación que tenemos ahora, pensamos que lo más prudente era no organizar nada, ni siquiera la tradicional subasta de roscas», añade.

La única celebración que se mantiene consiste en las misas que se ofician tradicionalmente el 13 de junio en la iglesia de la parroquia. Los actos religiosos se celebrarán a las 10.30, las 12.30 y las 19.30 horas. El párroco Manuel Vázquez recomendó a los fieles que asistan a estas misas de forma espaciada en vez de concentrarse en una sola, ya que las normas de seguridad obligan a limitar reducir al 75% el aforo del templo. «Podrán entrar aproximadamente entre 125 y 150 personas, pero si se presenta más gente, los demás tendrán que quedar fuera de la iglesia», explica. En el interior del templo será obligatorio el uso de mascarillas y habrá que respetar en todo momento la distancia mínima de seguridad entre las personas.

La procesión que se lleva a cabo tradicionalmente tras la misa del mediodía, indica el párroco por otra parte, tampoco podrá celebrarse este año. «Las previsiones meteorológicas indican que el tiempo no será adecuado, pero aunque lo fuese tampoco habría procesión porque no queremos dar pie a que se produzcan aglomeraciones y no podemos garantizar que todos los asistentes respetarán las distancias de seguridad», dice el sacerdote.

Por otra parte, Manuel Vázquez indica que en las tres misas se recogerán los donativos que los fieles quieran aportar para ayudar a adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad para familias en situación precaria que reciben ayuda por parte de los voluntarios de Cáritas en esta parroquia. En la misma de las siete y media de la tarde se realizará la recogida de donativos correspondiente la campaña nacional que Cáritas organiza cada año con motivo de la festividad de Corpus, que se celebra este domingo.

Normalmente, las fiestas de San Antonio suelen tener una duración de cuatro o cinco días —dependiendo del día de la semana en el que caiga la jornada principal de los festejos— y reúnen a un gran número de personas.