Nueva campaña de recogida de plásticos agrícolas en Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

11/06/2020 12:06 h

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva campaña de recogida de plásticos agrícolas en las parroquias de Monforte. La retirada se llevará a cabo el próximo lunes, desde primera hora de la mañana y a lo largo de toda la jornada. Los plásticos deberán depositarse previamente entre el sábado y el domingo en los puntos establecidos. Tendrán que estar doblados y atados para facilitar su recogida y transporte a los puntos de reciclaje.

La recogida de este tipo de residuos se lleva a cabo con periodicidad anual y de forma ininterrumpida desde el 2008. El servicio de retirada de plásticos usados, adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa Xima, tiene carácter gratuito para agricultores y ganaderos. El alcalde, José Tomé, se reunió recientemente con los pedáneos de las parroquias para anunciarles la nueva campaña y fijar los puntos de acopio.

«Este servizo de recollida de plásticos agrícolas non ten ningún custe para os agricultores e os gandeiros e, ademais, contribúe de xeito importante á conservación do medio ambiente», subraya Tomé. Las últimas campañas, según destaca el alcalde, tuvieron una gran respuesta por parte de sus destinatarios.

Los puntos de recogida estarán ubicados en Marcelle (campo de la fiesta), As Nocedas (salida de Gullade), Vilamarín (campo de la fiesta), Santa Mariña (Campo da Pousa), Bascós (local social), As Fontes (Praza Mourelo), Piñeira (O Listo), barrio de Probeiros, Chao do Fabeiro (campo de la fiesta), San Xoán de Tor (local social), Fiolleda (carretera de Currelos), y Baamorto (campo de fútbol).

La retirada se lleva a cabo en estas fechas por ser una época del año en la que los trabajadores del campo necesitan deshacerse de un gran volumen de plásticos. El Ayuntamiento recuerda que los agricultores y ganaderos pueden depositar todos el año este tipo de residuos en el punto limpio municipal, situado junto al campo de la feria.