El PSOE dice que el sur lucense sufre «discriminación» en la atención primaria

La Voz de Galicia Francisco Albo

10/06/2020 11:39 h

La secretaria provincial del PSDdeG-PSOE, Patricia Otero, y el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación, José Tomé, criticaron la gestión del centro de salud de este municipio, afirmando que cuenta con cuatro bajas sanitarias sin cubrir «desde hai meses». De ellas, añaden, tres son de médico y una de ATS. Otero y Tomé hicieron estas afirmaciones en un acto informativo en el que participaron el viceportavoz provincial socialista, Luis Álvarez, y la concejala monfortina Marina Doutón.

Patricia Otero afirmó por otro lado que en los municipios de Quiroga y O Saviñao «a asistencia pediátrica só se realiza dúas veces por semana» y añadió que «a crise da covid evidenciou dun xeito claro a profunda política de recortes do PP de Feijoo na asistencia sanitaria galega nestes últimos anos». Por su parte, Tomé dijo que la comarca de Lemos sufre «discriminación» y falta de interés en cuanto a atención sanitaria por parte de la Xunta. «Somos a segunda poboación máis grande da provincia de Lugo, con preto de 19.000 habitantes, e merecemos unha atención primaria pública, gratuíta e de calidade, sen recortes, como fixo amortizando tres prazas de médico e unha de ATS», apuntó a este respecto. El alcalde emplazó al Gobierno gallego «a atender as demandas das veciñas e e veciños de Monforte», afirmando que «a sanidade ten que ser a prioridade para calquera goberno y que «aquí non valen escusas».

Respuesta del Sergas

Desde el Sergas responden a los responsables socialistas que «as súas afirmacións non se axustan á realidade e só buscan confundir e xerar malestar entre a poboación». En el centro de salud de Monforte, dicen a este respecto, «non se suprimiu ningunha praza, sendo ademais un dos centros de saúde máis grandes da provincia e con máis dotación de persoal». En cuanto a la atención pediátrica en Quiroga y O Saviñao, afirman desde el referido departamento que «a súa estruturación non variou e segue a ser a mesma dos últimos anos» y que «todas as prazas están cubertas».

Por otro lado, los responsables del Sergas dicen que este organismo cubre siempre las bajas que se producen en el personal «na medida das súas posibilidades» y que las de larga duración se cubren «segundo as posibilidades de contratación que hai, sempre que haxa persoal substituto nas listas de contratación». Las sustituciones —agregan— «realízanse sempre en función das necesidades e das posibilidades de substitutos que hai en cada momento». Asimismo, este departamento de la Consellería de Sanidade afirma que «a mellora da atención primaria nos últimos meses é algo evidente e unha das prioridades do Goberno da Xunta de Galicia». Los representantes del PSOE —concluyen— están «a percorrer a provincia realizando as mesmas afirmacións catastrofistas en todos os concellos, con ánimo exclusivamente partidista e electoral sen responder á realidade actual».