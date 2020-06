Esperta Monforte tacha de «desfeita»» y «despropósito» el proyecto del nuevo puente sobre el Cabe

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

03/06/2020 11:54 h

Esperta Monforte califica de «desfeita» y de «tremendo despropósito» el proyecto de construcción de un nuevo puente sobre el Cabe en el paseo del Malecón que acaba de ser anunciado por el gobierno local y que a juicio de esta formación «terá unhas consecuencias urbanísticas, paisaxísticas, e ambientais tremendamente catastróficas». La portavoz de Esperta Monforte, Maribel García, dice que su grupo no se opone a la peatonalización del puente viejo —que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo una vez se haya construido la nueva estructura— y señala que ha defendido desde sus inicios esta medida, que fue incluida en su programa electoral en las municipales del 2015 y del 2019. Asimismo, recuerda que «foron varias as ocasións nas que este grupo municipal levou a pleno como moción a proposta de peonalización da ponte vella, incluso amparándose na recomendación do plan Especial de protección do casco histórico», que aconseja el cierre al tráfico de este puente. La respuesta a estas solicitudes por parte de la alcaldía —añade— «sempre foi a mesma, supeditando a peonalización da ponte vella a creación dunha nova ponte para desviar o tráfico».

Los representantes de Esperta Monforte dicen que no se oponen a la construcción de un nuevo puente «sempre que supoña desviar o tráfico do centro da cidade cara á periferia, seguindo o exemplo doutras cidades premiadas internacionalmente como é o caso de Pontevedra» y proponen retomar el antiguo proyecto de creación de un puente para unir las zonas de Covas y Aceña Nova. Esta iniciativa, agregan, les parece preferible al plan anunciado por el gobierno, «consistente na nova creación dunha ponte de ferro de dous carrís no medio do Malecón, para desviar o tráfico da corredoira e de Santa Clara cara ao ambulatorio».

La formación, por otro lado, considera necesaria la creación de una «plataforma cidadá na defensa do malecón» que permita «organizarse e manifestar a opinión de todos aqueles que non desexen que se cometa esta atrocidade e e se estropee unha das zonas máis emblemáticas e fermosas da nosa cidade». Esperta Monforte, asimismo, expresa su apoyo a un grupo de Facebook que se acaba de crear bajo el lema «O Malecón non se toca» y que se define como «aberto e apolítico», y anima a los vecinos a sumarse a esta iniciativa para compartir «o noso sentimento de repulsa ante esta atrocidade que sen dúbida vai cambiar a vida de todos os monfortinos durante moitos anos».