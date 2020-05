El circo que sobrevivió gracias a la gente

0

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 26/05/2020 18:51 h

El circo Nevada empieza a desentumecerse y ya prepara su propia salida del confinamiento. Cuando llegó el coronavirus ellos estaban a punto de hacer en Monforte uno de los últimos pases de su gira por el noroeste peninsular antes de empezar el viaje de vuelta hacia Extremadura, donde está su base. En aquellos primeros momentos del estado de alerta las cosas pintaban muy mal para ellos, pero en cuanto su situación trascendió la solidaridad de las instituciones locales y los vecinos los mantuvo a flote. Les quedaba liquidez para sobrevivir una semana, pero al final la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, Cáritas y los propios vecinos hizo que en estos tres meses no les haya faltado nunca de comer. El problema ahora es que no tienen nin un euro para reiniciar su gira. Y les hace falta dinero, no solo para combustible, sino incluso para los seguros de los vehículos que les permiten mover su carpa de pueblo en pueblo.

La entrada en la fase dos permite los espectáculos, siempre que sean al aire libre y con el aforo limitado. La fase tres permitirá probablemente la movilidad entre provincias. Los responsables de este circo extremeño ya tienen ideada su propia desescalada. Empezará el primer fin de semana de junio, todavía en la fase 2. Para ese primer fin de semana de junio y para el segundo están ensayando el que será uno de los espectáculos más especiales de la historia de este circo. «Queremos darle las gracias a la gente de Monforte por todo lo que ha hecho por nosotros», aseguran Javier Segura y María Luisa Moreno, el matrimonio propietario del circo Nevada. Necesitan dinero para empezar a moverse, pero no quieren hacer un pase normal con precio por los billetes. «Antes de ponerle precio a las entradas de esos días -enfatiza Javier Segura- prefiero morirme de algo». Para conjugar las dos cosas cobrarán únicamente la voluntad. «Va a poder entrar quien quiera, sin ninguna obligación de pagar, pero el que quiera dejar algo a modo de ayuda también podrá hacerlo», dicen los dueños de este circo. Los pases serán de jueves a domingo.

Lo que viene en junio

Después del segundo fin de semana de junio se supone que empieza la fase 3, y con ella llegará la libertad de movimientos, también entre provincias. Eso les permitirá reiniciar la gira cuya interrupción repentina a mediados de marzo los dejó bloqueados en Monforte. Pero ya no será la misma gira. Aquel recorrido era el primer que hacían por Galicia. El noroeste peninsular no era su terreno habitual y esa primera parte de la gira fue cualquier cosa menos prometedora. Vendavales, inundaciones, poco público... todo mal. Y después vino la epidemia para acabarla de componer.

Pero estos tres meses de naufragio en un solar de Monforte los han reconciliado con Galicia y ya no van a salir de aquí como mínimo en lo que queda de año. «Vemos que aquí hay muy buena gente -explica Javier Segura-, gente que apoya a quien le hace falta apoyo, nos han dejado a todos sorprendidos».

Así que los equilibristas, trapecistas y payasos del circo Nevada -y exdomadores, porque antes de la prohibición de los animales en los espectáculos circenses tenían tigres, toros de lidia y caballos- preparan su entrada en la nueva normalidad. En esta vuelta a la actividad, garantizan que extremarán las medidas para minimizar el riesgo de contagios. Los pases que preparan en Monforte, por ejemplo, tendrán el aforo limitado a noventa personas, cuando su capacidad máxima es de cuatrocientas.

Miedo a las trabas

Pero también piden algo de comprensión a los ayuntamientos: «Nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas como nos digan que hay que hacerlas, pero tenemos algo de miedo a posibles prohibiciones en algunas localidades, porque la verdad es que no está muy claro a qué tenemos que atenernos los circos para recuperar la normalidad.

En breve

De dónde vienen. El circo Nevada tiene su base en la localidad extremeña de Talavera la Real.

Cuántos son. En esta gira son diez artistas que viajan acompañados por cuatro familiares, tres de ellos niños de entre 13 y 5 años y el cuarto una mujer de 92

Dónde están. Desde principios de marzo viven en el solar de la calle Sarria en el que suelen ofrecer sus espectáculos los circos que pasan por Monforte