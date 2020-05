El BNG pide que el dinero de las fiestas se destine a apoyar al sector servicios

0

La Voz de Galicia Luis Díaz

20/05/2020 13:51 h

El BNG se suma a las críticas dirigidas al alcalde desde la oposición por su «arrogancia» —«coñecida e, polo tanto, esperada», según este partido— en la adopción de las medidas municipales con las que se quiere hacer frente al impacto del coronavirus en la economía local. Los nacionalistas buscan responder a esta actitud en positivo y con una batería de propuestas «a favor das maiorías sociais», destaca su portavoz en la corporación, Emilio Sánchez.

Entre otras propuestas, el Bloque considera que en las condiciones actuales el gasto destinado a fiestas debería reorientarse «para axudar e promover os sectores máis afectados pola crise, nomeadamente o sector servizos e aqueles que puideren precisalo».

En un momento en el que la celebración de las fiestas de agosto no parece viable, aboga por buscar fórmulas alternativas para la inversión prevista redunde igualmente en la hostelería, el comercio y los negocios más vinculados al turismo. Sobre el comercio, reclama la puesta en marcha de una campaña promocional que tendría como objetivo «xerar conciencia da necesidade de mercar en Monforte para saírmos xuntos disto».

Lo primordial ahora, dice Sánchez, es que entre la ciudadanía se vea esta economía circular «como método de crear riqueza e valor engadido no noso concello»

Entre las medidas fiscales que postula el BNG está la exención total o parcial del pago de tasas municipales en el presente ejercicio fiscal 2020. Esta excepción se extendería al 2021 «naquelas que por estar devengadas a 1 de xaneiro xa se teña producido o seu pagamento, caso do IBI».

Con respecto al IBI, el Bloque plantea dos peticiones que considera fundadas por el impacto del covid-19. Por un lado, solicita que se cree una línea de bonificación para el próximo año destinada «ás familias afectadas laboralmente polos efectos da pandemia». También considera necesaria «a rebaixa do tipo impositivo do IBI para o exercicio 2021», que debería ser publicada «antes do remate do presente ano fiscal».

En cuanto al plan Reactiva Monforte, Emilio Sánchez considera que deberían ampliarse los plazos de solicitud de las ayudas y garantizar la ampliación de los fondos disponibles si el volumen de solicitudes lo hace necesario. Esta iniciativa debería complementarse, a su juicio, con una línea de ayudas destinadas al sector agroganadero. «Lembremos, por exemplo, que as explotacións gandeiras non teñen dereito aos 1000 euros do plan, ao non ter paralizado a súa actividade, con todo, hai un evidente descenso na venda da súa produción», explica el concejal.

Además de las medidas económicas y fiscales frente a la crisis, el Bloque plantea medidas higiénico-sanitarias en espacios públicos y para el personal municipal con vistas a las nuevas fases del proceso de desescalada.