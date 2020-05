Esperta Monforte dice que con solo dos días de lluvia ya hay fallos en la obra del Cardenal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ 16/05/2020 14:10 h

Esperta Monforte considera «preocupante» que se aprecien deficiencias en el pavimento de la calle Cardenal justo después de la entrega de la obra. «Tan só fixeron falta dous días de choiva para manifestar as claras deficiencias presentes nesta obra,

ó formarse numerosos charcos de gran tamaño que desviaron o auga cara o interior dos locais comerciais e dos domicilios, cousa que nunca antes sucedera», señala la concejala de esta formación política, Maribel García, a través de un comunicado.

El acto de entrega de las obras, al que asistieron miembros del equipo de gobierno y de la empresa constructora, se formalizó el pasado. Los embolsamientos de agua a los que alude Esperta Monforte surgieron el miércoles, cuando bien entrada la tarde descargó una fuerte tormenta en Monforte. «Somos coñecedores de que este problema xa fora notificado ao Concello, polo que non podemos entender que esa obra acta fora asinada nesas condicións», dice Maribel García.

También señala, por otra parte, que el alcalde aseguró con motivo de la entrega de las obras que «as tendas que teñan permitida a súa apertura nesta fase, poderán facelo contando cos accesos ás súas instalacións rematados». La acumulación de agua que se produjo en la entrada a algún negocio de esa calle demuestra, a su juicio, que estas manifestaciones no se ajustan a la realidad.

Esperta Monforte subraya que no es la primera vez que surgen problemas con el acabado de una obra justo después de su entrega al Ayuntamiento. Por ello, pide al alcalde que se lleve a cabo un seguimiento más estricto de su realización. «Non debe dar por recibidas unhas obras que non corresponden co gasto xerado», apunta Maribel García.