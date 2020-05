Un domingo sin aglomeraciones en las calles de Monforte

0

La Voz de Galicia Francisco Albo

17/05/2020 18:52 h

En Monforte, a pesar de la jornada cálida y soleada, las calles del centro estuvieron menos concurridas que un día laborable durante el primer domingo de la fase 1 de desconfinamiento. A última hora de la mañana, en las terrazas de los locales de hostelería que han reiniciado su actividad en el actual período de la desescalada no solo no se produjeron aglomeraciones sino que no era raro ver en ellas mesas vacías. Por otro lado, los negocios que reabrieron sus terrazas —en lugares como la calle Cardenal y la plaza de la Compañía— son todavía muy escasos.

A esas horas los transeúntes también eran poco numerosos en los lugares de esparcimiento más habituales, como el Parque dos Condes, el jardín de la Compañía o el paseo del Malecón. Todo indica que muchos vecinos aprovecharon el primer domingo de la fase 1 para pasar el día al aire lnre en casas de familiares y allegados o en segundas residencias en las parroquias rurales.En la capital de la provincia la situación fue muy sumilar y en las terrazas de bares y cafeterías la afluencia de clientes fue muy limitada.