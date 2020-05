No pudo ser para la feria medieval, pero llegó a tiempo para la desescalada

0

La Voz de Galicia Luis Díaz

12/05/2020 12:00 h

No pudo ser antes de la frustrada feria medieval, como se había acordado, por causa de la pandemia. Pero la pavimentación de calle Cardenal acabó tiempo para el inicio de la desescalada. En la tarde del lunes, jornada de estreno de la denominada fase 1, el alcalde firmó el acta de recepción de las obras realizadas en la zona peatonal junto con representantes de la empresa adjudicataria, la constructora Ovisa. Tomé estuvo acompañado por el arquitecto responsable de la dirección de la obra, Ramón Losada, y por los concejales del equipo de gobierno Gloria Prada y José Luis Losada.

Los últimos retoques concluyeron la semana pasada. La entrega de la obra se formalizó el día en que volvió la actividad a los comercios y las terrazas de los bares que proliferan en el tramo en el que se repuso el pavimento. La reforma ahora concluida, apunta el alcalde, supone «a recuperación da que é a rúa escaparate da nosa cidade, a rúa máis emblemática pola que veciños e visitantes nalgún momento pasan».

«Co remate oficial das obras de pavimentación —añade Tomé—, os locais de hostalería situados nesta rúa poderán instalar e poñer en funcionamento as súas terrazas e, do mesmo xeito, as tendas que teñan permitida a súa apertura nesta fase poderán facelo contando cos accesos ás súas instalacións rematados».

El proyecto fue redactado en septiembre del pasado año por la consultora local Abante, que asumió también la dirección de la obra. El equipo de gobierno barajó en un primer momento una actuación puntual en los tramos en los que el firme estaba más dañado. Sin embargo, y después de valorar la opinión de los técnicos, se optó por levantar la totalidad del empedrado para asentarlo en mejores condiciones y reponer las piezas más dañadas. Ese mismo mes, el pleno autorizó la financiación de los trabajos con cargo al superávit disponible en la tesorería municipal.

Las obras fueron adjudicadas en enero de este año a la empresa Ovisa, que presentó al concurso una oferta por un precio total de 280.720 euros. El plazo de ejecución, fijado inicialmente en 56 días, tuvo que ser ampliado como consecuencia del estado de alarma. Ayuntamiento y constructora habían acordado que la reforma debería estar acabada antes de Semana Santa, cuando debería haberse celebrado la feria medieval. El covid-19 trastocó todos los planes.