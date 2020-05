El cementerio de Monforte abre de nuevo a las visitas, pero solo con mascarilla

Hace dos meses que no se ven escenas como estas en el cementerio municipal de Monforte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 10/05/2020 16:57 h

El cementerio municipal de Monforte vuelve a abrir sus puertas, cerradas desde el inicio del estado de alerta para todo lo que no fuesen entierros. Desde el lunes se podrá volver a entrar, sin más límites que los del horario habitual de apertura de este recinto y la obligatoriedad de utilizar mascarilla, además del cumplimiento de las normas de distancia física entre personas que están vigentes para reducir el riesgo de contagio de covid-19.

Mas allá de esas reglas genéricas, el Ayuntamiento de Monforte no aplicará ninguna restricción de acceso al cementerio municipal para quien quiera hacerlo, ya sea para una simple visita o para hacer trabajos de limpieza o de cambio de flores en las sepulturas de sus familiares. El alcalde, José Tomé, advierte que los vecinos que quieran entrar en este recintof unerario “deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19, relativas ao mantemento dunha distancia mínima de seguridade de dous metros, hixiene de mans e o uso de mascarilla sanitaria”.